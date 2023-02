Che cosa sta succedendo tra Stefania e Marco nella soap Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni delle nuove puntate svelano che, dopo il ritorno da solo in Italia dell'uomo, la distanza tra i due diventerà ancora più importante, in particolare dopo che tra Marco e Gemma sembrerà tornare una certa sintonia.

Veronica, dal canto suo, sta facendo di tutto per spingere la figlia tra le braccia di Carlos, convinta che la possa far felice e, soprattutto, che sia la la persona giusta per toglierle dalla testa Marco.

Il Paradiso delle signore, puntate febbraio: Stefania non pensa a Marco

I rapporti tra Stefania e Marco sono piuttosto freddi da quando lui è tornato da solo in Italia. Non si conosce nemmeno il reale motivo legato al ritorno del giovane Sant'Erasmo a Milano, il quale è visibilmente malinconico e pensieroso, anche se cerca di nascondere il suo reale stato d'animo.

Al contrario, a quanto pare, Stefania è piena di entusiasmo in America per il lancio del libro, tanto da organizzare un tour. Una ragazza decisamente diversa da quella timida e innamorata. Insomma Stefania non sembra pensare a Marco e non pare nemmeno sentire la sua mancanza. Del resto, lo stesso Marco non si sta facendo problemi a trascorrere del tempo con Gemma, la sua ex fidanzata.

Le ipotesi sul futuro di Stefania, Federico, Marco e Gemma

C'è un dettaglio che non è di certo sfuggito ai telespettatori de Il paradiso delle signore, ovvero la lettera che Federico aveva inviato a Stefania con la scusa del libro. Se quel biglietto fosse stato solo di congratulazioni, quale motivo c'era di nasconderlo a Marco?

Non è possibile escludere che Stefania sia iniziata a cambiare proprio da quel momento, magari cominciando a riflettere sui suoi reali sentimenti. Nel suo cuore c'è ancora Federico? E se i due si stessero frequentando di nascosto? Nulla si può escludere.

Intanto uno stretto legame si è instaurato di nuovo tra Marco e Gemma: i due avranno diverse occasioni per passare del tempo insieme nelle prossime puntate della soap in onda su Rai 1.

Marco sembra ancora in qualche modo interessato alla sua ex fidanzata e, in crisi con Stefania, potrebbe anche cadere in tentazione e tradirla con lei, con buona pace di Carlos.

Occorre precisare comunque che queste sono solo delle ipotesi, che quindi non emergono dalle anticipazioni ufficiali su quel che effettivamente andrà in onda nelle prossime settimane su Rai 1.