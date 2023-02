Scontri, delusioni d'amore, festeggiamenti e decisioni dolorose, tutto questo e molto altro ancora saranno presenti nelle puntate de 'Il Paradiso delle Signore' in onda dal 6 al 10 marzo su Rai 1. A casa Colombo ci sarà del caos per via della gravidanza di Gemma. Ezio e Gloria continueranno a vedersi di nascosto, mentre lui cercherà di parlare con l'uomo che ha messo incinta la figlia di Veronica. La situazione prenderà una piega inaspettata, in seguito ad una chiacchierata tra la nonna di Carlos ed Ezio. Intanto, anche Irene e Alfredo saranno impegnati a tenere nascosta la loro relazione, anche se qualcuno li scoprirà.

Mentre Elvira sosterrà l'esame teorico per ottenere la patente di guida, Adelaide vuoterà il sacco con Ludovica mettendola di fronte all'evidenza.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 10/3: Palma emozionata, Ezio e Veronica non trovano Carlos

La notizia della gravidanza non programmata di Gemma metterà in allarme casa Colombo. Sia Ezio che Veronica si metteranno sulle tracce di Carlos che, però, sembra trovarsi all'estero.

Nel frattempo, continueranno a tenere banco i turbamenti interiori di Matilde. La presenza di Diletta D'Ambrosio non ha fatto altro che spingere Vittorio ad avvicinarsi alla giornalista, arrivando persino a promuoverle l'articolo all'interno della copertina del 'Paradiso Market'.

La situazione, non condivisa da Matilde, finirà per sfociare in malumori e proteste. Come se non bastasse, Matilde sarà in grosse difficoltà, a causa della sua incapacità di informare Adelaide e Vittorio del piano di Tancredi.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Elvira supera l'esame teorico della patente

A proposito della news di Diletta, dedicata ad un argomento delicato per gli anni sessanta, non farà altro che riscuotere scandalo tra i lettori.

Anche Adelaide se la prenderà con Vittorio per la scelta azzardata che ha fatto. Intanto Palma sarà estremamente emozionata per la pubblicazione delle sue risposte alle lettere inviate dalle lettrici della rivista.

Nelle prossime puntate de 'Il Paradiso delle signore', l'obiettivo di Elvira sarà quello di prendere la patente.

Per farlo, la ragazza chiederà a Salvatore di sostenerla. Una volta superato l'esame di teoria, Elvira festeggerà l'evento in Caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10/3: Irene e Alfredo si frequentano di nascosto

Irene e Alfredo saranno una coppia a tutti gli effetti, ma la Venere non vorrà che si sappia in giro. Pur avendo chiesto al giovane magazziniere di mantenere il riserbo sulla loro relazione, Armando se ne accorgerà. Anche Gloria e Ezio porteranno avanti la loro storia in gran segreto, a causa della vicenda venutasi a creare a causa di Gemma e Carlos.

Mentre Mario Oradei sarà sempre più interessato ad aprire un locale tutto suo, Roberto vorrà dargli una mano. I due apriranno il locale insieme?

Adelaide dice a Ludovica di stare con Marcello

Tra Marcello e Adelaide l'intesa non farà altro che aumentare, finendo per urtare profondamente Ludovica e Umberto, i quali si renderanno conto che, tra i due, c'è molto di più che un rapporto professionale. Infatti, Ludovica vedrà con i suoi stessi occhi Marcello ed Adelaide con quest'ultima che non potrà far altro che ammettere la verità.

La famiglia Colombo sarà messa al corrente che il padre del bambino di Gemma sta per sposarsi in Argentina. Gemma vorrà vedere Carlos quando un'improvvisa chiamata stravolgerà ogni cosa. E mentre la nonna di Carlos telefonerà casa Colombo per fare quattro chiacchiere con Ezio, Gloria scoprirà della gravidanza della giovane Zanatta finendo per scontrarsi con una furibonda Veronica.

Il Paradiso delle signore, puntate dal 6 al 10 marzo: una decisione dolorosa per Gemma

A quanto pare la chiacchierata tra Ezio e la nonna di Carlos sarà umiliante e porterà i Colombo a non voler più partire per l'Argentina. Sarà così che nella mente di Ezio e Veronica prenderà largo una decisione dolorosa, pur di non far diventare una madre single Gemma. L'articolo di Diletta scatenerà delle proteste. Vittorio e Don Saverio cercheranno di placare gli animi delle manifestanti, quando a Matilde verrà in mente un piano per riportare la quiete.