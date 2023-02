Il Paradiso delle Signore 7 continua ad emozionare i telespettatori di Rai 1 con nuovi ed emozionanti episodi che raccontano le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta e secondo le anticipazioni della puntata di martedì, 7 febbraio, l'attenzione sarà concentrata su Marcello e la sua candidatura al Circolo che non sarà apprezzata da Umberto e Ferdinando. Ci sarà spazio anche per Vittorio che attraverserà un periodo di crisi, mentre, dandosi da fare con la nuova attività, nel finale di stagione Ezio e Gloria potrebbero tornare insieme.

Matilde e Vittorio ancora distanti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 7 febbraio raccontano che Vittorio non si sentirà più a proprio agio vicino a Matilde e cercherà di mantenere una certa distanza dalla donna. Nonostante ciò, l'interesse che nutre per lei sarà ancora presente e per lui non sarà affatto facile riuscire a mettere d'accordo cuore e ragione. Conti, inoltre, lotterà per trovare il modo giusto per presentare la sua campagna pubblicitaria e renderla accattivante per il pubblico. Nonostante la sua grande esperienza nel campo, infatti, per lui arriverà un momento di crisi e non riuscirà a trovare la giusta ispirazione per lavorare al meglio.

Umberto e Ferdinando contro Marcello: anticipazioni puntata di martedì 7 febbraio

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 7 febbraio ci sarà ampio spazio per Marcello che scoprirà che il suo futuro al Circolo dipenderà dalla decisione di Ludovica. Questa notizia lo preoccuperà abbastanza e gli fa temere per il suo futuro all'interno del prestigioso club.

Tuttavia, nonostante i suoi tanti timori, Barbieri sarà sempre più determinato a lottare per il suo posto e a dimostrare il suo valore come socio. Dopo tutta la fatica fatta per cambiare al sua posizione sociale, Marcello non avrà nessuna intenzione di arrendersi e si impegnerà al massimo per fare una bella figura. Nel frattempo, Ferdinando e Umberto saranno scioccati dalla candidatura di Barbieri come socio del Circolo.

Non riusciranno a comprenderne il perché e temeranno che questo possa essere motivo di scandalo. Determinati a impedire che ciò accada, i due uomini si alleeranno per ostacolarlo.

Ezio e Gloria resteranno uniti nel lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della puntata in onda martedì 7 febbraio rivelano che ci sarà spazio anche per Gloria ed Ezio. I due coniugi si troveranno a dover affrontare una sfida importante per la nuova azienda di denim. I genitori di Stefania, infatti, dovranno trovare il personale giusto per soddisfare le esigenze dell'azienda, ma correranno il rischio di scontrarsi con Guarnieri e questo potrebbe essere controproducente, visto il grande peso che l'imprenditore ha nel suo campo.

Per i protagonisti de Il Paradiso delle signore, insomma, non sarà un periodo facile perché ognuno di loro dovrà lottare per raggiungere i propri obiettivi e superare le proprie paure. In un mondo dove la competizione è spietata e il successo è sempre in bilico, questi personaggi dovranno trovare il modo di affrontare le difficoltà e di emergere vittoriosi.