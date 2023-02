Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con nuove emozionanti storie su Rai 1 e le anticipazioni della puntata in onda martedì 7 marzo spiegano che Elvira chiederà a Salvatore di aiutarla a prendere la patente, mentre Palma sarà emozionata per il suo lavoro al Paradiso Market. Umberto continuerà ad osservare Adelaide e Marcello, mentre l'articolo di Diletta scatenerà diverse reazioni. Ci sarà spazio anche per i sogni di Mario che vorrebbe aprire un locale tutto suo e potrà contare sul sostegno di Roberto. Infine, Ezio sarà deciso a partire per l'Argentina e in Gemma crescerà la preoccupazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Elvira chiederà il sostegno di Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 7 marzo raccontano che Elvira chiederà a Salvatore di sostenerla nel suo tentativo di ottenere la patente di guida che rappresenta, per lei, un importante traguardo personale. Salvatore, sempre molto premuroso nei confronti degli amici, non si tirerà indietro e deciderà di aiutarla. Anche Mario avrà un grande sogno: aprire un locale tutto suo. Roberto penserà di aiutare l'uomo a realizzarlo e insieme studieranno un piano per raggiungere gli obiettivi sperati.

Anticipazioni puntata di martedì 7 marzo: Adelaide sul piede di guerra con Vittorio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7, che verrà trasmessa martedì 7 marzo, vedrà protagonista anche Diletta D'Ambrosio.

L'ultimo articolo scritto dalla giornalista ha scatenato una serie di reazioni nella gente: Adelaide sarà sul piede di guerra con Vittorio, a causa della sua scelta di pubblicare in copertina il pazzo di Diletta sull'educazione sessuale. Palma, invece sarà molto emozionata leggendo le sue lettere che sono state pubblicate come risposta agli scritti delle lettrici del Paradiso Market.

Umberto capirà che tra Adelaide e Marcello c'è un legame speciale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 7 marzo rivelano che, a casa Colombo, non ci sarà pace da quando si scoprirà che Gemma è incinta. Ezio verrà a sapere che Carlos sta per convolare a nozze e deciderà di informare la figlia di Veronica della sua volontà di partire per Buenos Aires per incontrare il giovane.

Gemma sarà molto preoccupata e proverà a convincerlo a non partire ma l'uomo sarà determinato a incontrare Carlos per parlargli delle sue responsabilità nei confronti della signorina Zanatta e del figlio che ha in grembo. Infine, Umberto continuerà ad osservare la sua ex e avrà la conferma che, oltre alla semplice intesa professionale tra Adelaide e Marcello, c'è una chimica particolare che va al di là del lavoro, come invece vorrebbero far credere.