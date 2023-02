Finalmente arriva il momento di vivere l'amore per Ezio e Gloria, che passano la notte insieme nelle nuove puntate Il paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal 20 al 24 febbraio 2023 su Rai 1. Se Gloria vorrebbe delle certezze e delle risposte da Colombo, quest'ultimo è assalito dai sensi di colpa nei confronti di Veronica e non sa come gestore la situazione. Nel frattempo, l'incontro tra Marcello e il suo vecchio compagno di carcere dà l'imput giusto a Ferdinando e Umberto di macchinare un piano per buttarlo fuori dal Circolo, facendogli terra bruciata intorno.

Il passato oscuro di Carlos, invece, potrebbe creare seri problemi a Gemma, che non si darà pace.

Il paradiso delle signore anticipazioni 20-24 febbraio: Ezio e Gloria innamorati

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il paradiso delle signore rivelano che Ezio e Gloria passeranno la notte insieme, ritrovando la passione di un tempo. Dopo quel momento magico, il signor Colombo deve tornare alla realtà e, una volta a casa da Veronica, si sente in colpa e a disagio. Gloria ha capito di non poter e di non voler rinunciare al suo amore e vuole delle certezze, ma Ezio è piuttosto confuso e non sa che cosa fare. Decide così di mettere al corrente Vittorio di quanto successo. Gloria prende la decisione di parlare con Veronica, ma cambia idea all'ultimo minuto, non volendo distruggere la famiglia Colombo.

Il paradiso delle signore puntate 20-24 febbraio: Ferdinando e Umberto distruggono Marcello

Barbieri ha scoperto che a Milano è arrivato Mattia Costa, un suo vecchio compagno di carcere, che gli giura di essere cambiato e di aver intrapreso un percorso nuovo, diventando fioraio. La notizia arriva alle orecchie di Ferdinando e Umberto che decidono di sfruttare Mattia per gettare fango su Marcello.

Se riusciranno a incastrare Mattia, Barbieri verrebbe messo fuori gioco una volta per tutte ed è quello che intendono fare al più presto. Fatto sta che al Circolo avviene un furto. Mattia ammette le sue colpe ma non sa che sono stati Torrebruna e Guarnieri a fare in modo che venga scoperto. Adelaide, quando viene a conoscenza che Marcello vuole aiutare l'amico, si avvicina di nuovo a lui e la passione prende il sopravvento.

Il paradiso delle signore spoiler 20-24 febbraio: Ezio compie un gesto eclatante per Gloria

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate Il paradiso delle signore, Mario viene a sapere dei dettagli inquietanti su Carlos e mette in guardia Gemma, che decide di chiudere la relazione. Infine, Ezio, dopo aver saputo che Gloria ha intenzione di lasciare Milano, fa un gesto eclatante che la spiazza. Forse, è arrivato il momento di seguire il cuore.