Prosegue l'appuntamento settimanale con la fiction di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Diversi colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2023.

Ludovica cercherà in tutti i modi di mettersi in contatto con Adelaide per questioni inerenti al Circolo: poi quando la vice-presidente si presenterà a casa della contessa, la sorprenderà in compagnia di Barbieri.

Intanto Irene e Alfredo decideranno di tenere segreta la loro relazione.

Ezio e la signora Zanatta invece prenderanno una decisione dolorosa per non costringere Gemma a diventare una ragazza madre.

Ezio cerca di aiutare Gemma

Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano che Gloria ed Ezio saranno costretti a vedersi di nascosto. Il signor Colombo si prenderà cura di Gemma, che disperatamente cercherà in tutti i modi di mettersi in contatto con Carlos, fuggito in Argentina.

Nel frattempo al grande magazzino Matilde sarà molto indignata per la nuova copertina del Paradiso Market dedicata all'articolo scritto da Diletta D'Ambrosio. La signora Frigerio non condividerà la scelta di Vittorio e non perderà l'occasione per esprimere al direttore il suo pensiero sulla nuova arrivata.

L'intesa tra Marcello e Adelaide intanto crescerà sempre di più. Poi Umberto e Ludovica non potranno fare a meno di infastidirsi.

La giovane Brancia avrà certezza dei suoi presentimenti quando si precipiterà inaspettatamente a casa della contessa e la sorprenderà in compagnia del suo ex. Da quel momento Adelaide non potrà più trovare delle scuse e sarà costretta a rivelare a Ludovica la sua relazione con Marcello.

Il Paradiso delle Signore, passione tra Irene e Alfredo

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, il signor Colombo prenderà la decisione di raggiungere Carlos direttamente in Argentina per cercare di convincere il ragazzo ad assumersi la responsabilità sulla gravidanza di Gemma. In seguito Ezio e Veronica prenderanno una decisione alquanto dolorosa: non vogliono costringere la figlia a rimanere una ragazza madre.

Nel frattempo Veronica apprenderà che Gloria è al corrente dello stato di salute della figlia e non la prenderà affatto bene. Per la capo-commessa sembrerà svanire per il momento il sogno di ricongiungersi con il marito.

Intanto Irene e Alfredo crescerà un sentimento importante ma la Venere costringerà il magazziniere a mantenere segreta la loro relazione. Nonostante la loro riservatezza, Armando scoprirà tutta la verità sui due giovani.

Landi intanto farà di tutto per realizzare il desiderio di Mario: aprire un locale tutto suo. Poco dopo il collaboratore di Vittorio inizierà ad avere dei sospetti circa lo stato di salute di Gemma.