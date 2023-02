Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 7 febbraio su Rai1 alle 16:05, Vittorio continuerà ad affrontare un periodo buio nel suo lavoro e si allontanerà sempre di più da Matilde. Intanto, Gloria ed Ezio si metteranno alla ricerca di personale per la loro nuova attività, ma rischieranno di minare gli affari del commendatore Guarnieri.

Marcello apprenderà che il destino della sua ammissione al circolo sarà nelle mani della sua ex fidanzata, mentre Ferdinando e Umberto si alleeranno, ancora una volta, per ostacolare l'approvazione del giovane Barbieri come socio.

Vittorio in difficoltà con il proprio lavoro al Paradiso

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Vittorio continuerà a vivere delle grosse difficoltà con il proprio lavoro, tanto da arrivare a pensare di voler lasciare definitivamente la sua carriera da pubblicitario. Nello specifico, il direttore del magazzino non riuscirà a ritrovare l'ispirazione giusta per creare un nuovo slogan per San Valentino da dedicare alle sue clienti.

Il dottor Conti penserà che questa situazione possa dipendere dalla difficile situazione sentimentale che ha dovuto affrontare nell'ultimo periodo con la donna che ama, Matilde che ha preferito dare una seconda possibilità a suo marito. Pertanto, il proprietario del Paradiso deciderà di allontanarsi sempre di più dalla signora Frigerio con la speranza che possa tornargli la vena creativa che lo contraddistingueva.

Ludovica deve decidere per l'ammissione di Marcello al circolo

Marcello, dopo aver riflettuto a lungo sulla proposta di Adelaide di diventare socio del circolo, accetterà di candidarsi all'ambito posto al tavolo dei grandi signori del capoluogo lombardo. Successivamente, il ragazzo apprenderà che il suo destino sarà nelle mani della sua ex fidanzata Ludovica poiché, in quanto vice-presidentessa, spetterà a lei dare il voto finale decisivo all'ammissione.

Nel frattempo, Ferdinando vivrà questa notizia come un vero e proprio scandalo per l'alta borghesia milanese e, con l'aiuto del commendatore Guarnieri, prometterà di ostacolare con ogni mezzo a sua disposizione l'accettazione del giovane Barbieri come socio.

Gloria ed Ezio cercano personale nell'azienda di Denim Gloria ed Ezio arriverà il momento di assumere personale per la loro nuova attività che produrrà i tessuti in Denim.

Durante la loro ricerca, si renderanno conto che potrebbero minare gli affari del commendatore Guarnieri che possiede un'azienda simile alla loro.

Infatti, stando alle trame delle prossime puntate, la capo-operaia della ditta Palmieri si candiderà come lavoratrice nella nuova azienda di Ezio, ma Gloria convincerà suo marito a non inimicarsi ulteriormente Umberto. La donna temerà che il ricco banchiere possa, poi, vendicarsi.