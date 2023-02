La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli raccontano che a casa di Ezio Colombo (Massimo Poggio) busserà la porta Chiara Albani, la donna alla quale Gloria Moreau (Lara Komar) aveva salvato la vita, e gli chiederà di poter dialogare proprio con la capo commessa. Ezio deciderà di far presente della visita di Chiara anche la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Nel frattempo Gloria deciderà di incontrare la signora Albani. Dopo una chiacchierata, Moreau scoprirà che le cose in passato sarebbe potute andare diversamente. Gloria ed Ezio, inoltre, faranno un viaggio professionale, dove accadrà qualcosa d'inaspettato. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Ezio e Gloria potrebbero ammettere di amarsi ancora e lasciarsi andare alla passione durante il viaggio di lavoro.

La visita di Chiara Albani a casa Colombo

Circa vent'anni fa Ezio e Gloria, insieme alla piccola Stefania (Grace Ambrose), erano una famiglia come tante altre. Durante una serata, però, l'idillio della famiglia Colombo era stato scosso dall'inaspettata visita di una donna incinta, Chiara Albani, la quale essendo conscia che la signora Morelli era un'ostetrica le aveva chiesto di aiutarla a partorire.

In quel caso Gloria si era accorta che se avesse portato a termine la gravidanza la donna sarebbe morta. A fronte di ciò Morelli aveva optato per salvare la vita a Chiara, a discapito del bimbo che la stessa portava in grembo.

Decisione che era valsa a Gloria, da parte del marito della signora Albani, una denuncia con l'accusa di praticare aborti.

Sentendosi con le spalle al muro, oltre che per sfuggire alla giustizia, Morelli aveva deciso di allontanarsi a malincuore da marito e figlia per espatriare in Francia, luogo dove aveva cambiato il cognome in Moreau.

Ezio e Gloria potrebbero lasciarsi andare alla passione nel viaggio di lavoro

Ezio e Gloria, intorno alle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, si erano scambiati un bacio lontano da occhi indiscreti, promettendosi reciprocamente che non ne avrebbero fatto menzione in futuro.

Nell'episodio della soap che andrà in onda venerdì 17 febbraio, come anticipato, accadrà qualcosa di inaspettato nel viaggio professionale che intraprenderanno Moreau e Colombo. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che la visita inaspettata di Chiara Albani faccia comprendere ai due come la loro famiglia sarebbe potuta restare compatta nell'ultimo ventennio. Consapevolezza che porterebbe Gloria ed Ezio a concedersi un'ulteriore parentesi affettuosa, magari che strizzi l'occhio anche alla passione.