Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena in primis per Matilde e Tancredi, i quali si ritroveranno a prendere una decisione importante legata al loro futuro sentimentale.

Spazio anche alle vicende di Flora, la quale metterà in atto una vera e propria vendetta nei confronti di Umberto Guarnieri.

Matilde e Tancredi se ne vanno: anticipazioni Il Paradiso selle signore nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che saranno trasmesse durante il mese di febbraio in tv, rivelano che per Matilde e Tancredi arriverà il momento di un importante annuncio.

I due infatti decideranno di assentarsi per un po' di tempo da Milano e andranno via per recarsi a Saint Moritz.

Un duro colpo per Vittorio Conti: sebbene abbia ammesso di volersi allontanare da Matilde, il proprietario del grande magazzino milanese continua ad essere innamorato e scoprire della partenza della donna con suo marito non lo lascerà affatto indifferente.

E poi ancora, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per un avvicinamento importante tra Maria e Francesco.

Maria e Francesco sempre più vicini: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

La giovane Puglisi aiuterà il figlio di Palma ad avvicinarsi di nuovo al mondo della sartoria e della moda: da quel momento in poi, tra i due, inizierà un rapporto decisamente speciale.

Vito, infatti, noterà questo feeling speciale che si è venuto a creare tra i due e non la prenderà affatto bene.

Il giovane contabile del grande magazzino milanese comincerà ad essere geloso di questo rapporto, dopo essersi reso conto che questo avvicinamento tra Maria e Francesco, potrebbe mettere a repentaglio il loro legame.

Cosa succederà a questo punto? Maria si lascerà andare con Francesco oppure porterà avanti la sua relazione con il giovane Lamantia? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.

Flora ricatta Umberto Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 che andranno in onda durante il mese di febbraio in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Umberto e Flora.

I due si ritroveranno in forte crisi: la donna scoprirà i segreti di Umberto legati all'acquisto di Palazzo Andreani e, a quel punto, deciderà di ricattarlo.

La donna resterà in silenzio e non dirà nulla, ma in cambio vuole che Umberto la sposi al più presto: riuscirà ad ottenere il matrimonio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.