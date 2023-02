Misteri e segreti nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana 14-17 febbraio 2023 su Rai 1. Le anticipazioni si concentrano su un arrivo tanto inatteso quanto determinante che cambierà per sempre il destino di Gloria ed Ezio. Si tratta di Chiara, la donna che la bella Moreau decise di salvare a discapito del figlio che aspettava e che, proprio per questa ragione, fu costretta a fuggire. Le cose non sono andate come si è sempre immaginata Gloria e ora è arrivato il momento della verità.

Intanto, Flora è a conoscenza dei piani di Umberto in merito a Palazzo Andreani e ha tutte le intenzioni di ragguagliare Vittorio si quanto scoperto.

In cambio del suo silenzio, la giovane Ravasi chiede al commendatore qualcosa di molto importante.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 14 al 17 febbraio

Imperdibili le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 14 al 17 febbraio con il segreto su Chiara che cambierà in maniera totale le esistenze non solo di Gloria, ma anche di Ezio. Che cosa succederà dunque? A Milano arriverà Chiara, la donna che Gloria decise di salvare 'sacrificando' quella del suo bambino. La sua scelta le costò molto cara, dato che fu costretta a fuggire per non finire in carcere e nascondersi in Francia, per poi tornare dopo 18 anni con il sogno di riabbracciare Stefania. Chiara chiederà ad Ezio di poter incontrare Gloria, ha qualcosa di estremamente importante da dirle e che solo ora, dopo tutto questo tempo, ha trovato il coraggio di rivelare.

Che cosa è successo davvero quella notte?

Gli spoiler delle nuove puntate svelano che Chiara riuscirà a incontrare Gloria e le racconterà una versione dei fatti ben diversa da quella che lei credeva. Ebbene sì, le cose sono andate diversamente. Che cosa sarebbe successo se la verità fosse venuta a galla prima? Gloria ed Ezio sarebbero ancora una famiglia, con la loro adorata Stefania?

Attenzione ai prossimi episodi, perché daranno una svolta epocale alle trame de Il Paradiso delle Signore e al futuro dei coniugi Colombo (che ricordiamo essere ancora marito e moglie). Goria ed Ezio partiranno insieme e dopo che l'incredibile retroscena sul loro passato verrà alla luce, tra loro accadrà qualcosa di romanticamente inaspettato.

Il Paradiso delle signore settimana 14-17 febbraio: Umberto frena con Flora

Occhio anche agli sviluppi nel rapporto tra Flora e Umberto, che già scricchiola da tempo. Flora sarà reticente dopo aver scoperto i piani di Guarnieri in merito a Palazzo Andreani e vorrà dire tutto a Vittorio. Umberto la pregherà di non aprire bocca- La giovane Ravasi accetterà, ma a una precisa condizione che metterà in difficoltà Umberto. A tal proposito, il commendatore sembrerà indietreggiare riguardo il matrimonio con Flora.