Proseguono i consueti appuntamenti con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo appuntamento del 2 febbriao, non potranno mancare di certo nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, i riflettori sono puntati su uno dei personaggi principali della soap italiana: Salvatore. Il giovane barista, dopo aver attraversato un momento difficile per la sua ex, si sta dedicando al lavoro ed è stato in grado di riprendere in mano la sua vita. Tuttavia, di recente, hanno fatto ritorno Palma e suo figlio Francesco.

Quest'ultimo ha provato in tutti i modi a conquistare la fiducia del giovane Amato, finché non ci è riuscito. Purtroppo, però, quando sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, in Caffetteria, Salvatore trova dei bozzetti importanti. Dopo un po', si rende conto che sono spariti e li vede nello zaino del giovane Rizzo. Questo espediente crea nuovamente un clima di tensione tra i due.

Sandra Milo arriverà al 'paradiso delle signore'

Nel corso del prossimo appuntamento entusiasmante con 'Il paradiso delle signore', dopo quanto accaduto in Caffetteria, Armando e Marcello non possono credere che sia stato Francesco a rubare i bozzetti. Pertanto, lo appoggiano in pieno poiché ripongono in lui la loro totale fiducia.

Cercano, quindi, di convincere Salvatore a fare un passo indietro e a ritirare le accuse. Sicuramente, sarà stato qualcuno altro ad appropriarsi indebitamente del materiale in questione.

Nel frattempo, al 'paradiso', tutte le Veneri sono agitate. Non vedono l'ora di accogliere nel magazzino Sandra Milo. Pertanto, si organizzano affinché possa essere tutto perfetto per il suo arrivo.

D'altronde, sarà lei la nuova testimonial per la collezione di collant in lycra e vogliono farla sentire a suo agio.

Uno scontro diretto

Successivamente, Salvatore scopre la verità sul presunto furto dei bozzetti. Intanto, invece, Umberto prosegue con i suoi piani di ristrutturazione per quanto riguarda Palazzo Andreani. Tuttavia, Umberto non vuole assolutamente rendere partecipe Flora dei suoi progetti e la tiene all'oscuro di tutto.

Nel frattempo, Ludovica continua ad essere incuriosita dal rapporto che si è venuto a creare tra Marcello e Adelaide. Le sembra così inaspettato da essersi posta diverse domande in merito. Poco dopo, Marco ascolta il consiglio di Vittorio e fa un passo in avanti verso suo fratello Tancredi. Purtroppo, però, quando quest'ultimo viene a scoprire che, dietro il gesto del giovane giornalista, si cela lo zampino del pubblicitario del Paradiso, non la prende affatto bene. Così, si reca da Conti e lo affronta, intimandogli di non intromettersi più.