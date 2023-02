Proseguono i consueti appuntamenti con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 3 febbraio, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione delle vicende è di nuovo puntata su due personaggi principali: Marcello e Adelaide. I due, dopo aver trascorso diverso tempo insieme ed essersi supportati a vicenda, si sono ritrovati più vicini che mai. Il giorno della festa di fidanzamento al Circolo, cercando di far ingelosire i loro ex, finiscono per trascorrere una notte di passione insieme.

Il loro rapporto, ormai, è sulla bocca di tutti, ma Adelaide e Marcello non badano a tutte le dicerie che circolano.

Irene gelosa della testimonial de 'Il paradiso delle signore'

Nel corso del prossimo avvincente appuntamento con 'Il paradiso delle signore', giunge in magazzino la famosa Sandra Milo, la quale dovrà fare da testimonial per la nuova collezione di collant in lycra. Tuttavia, la celebre attrice attira su di sé l'attenzione di tutti, soprattutto quella di Alfredo. Ciò non sfugge all'occhio attento di Irene, la quale si rende conto di essere inaspettatamente gelosa delle premure rivolte da Perico alla diva.

Nel frattempo, Matilde riesce ben presto a capire che, dietro le preoccupazioni e l'atteggiamento di Marco, si cela un problema che va al di là del suo rapporto con il fratello.

Si tratta del rapporto con la sua fidanzata Stefania. I dubbi che aveva, quindi, trovano riscontro poiché aveva intuito, sin da subito, che Tancredi fosse soltanto marginale alla situazione.

Una nuova proposta per Marcello

Successivamente, Salvatore scopre la verità sui bozzetti spariti in Caffetteria e si rende conto di essere stato troppo duro nei confronti di Francesco.

Pertanto, si scusa con lui e, dopo aver chiacchierato a lungo, scopre qual è la vera passione del giovane.

Intanto, mentre Umberto e Tancredi si mettono all'opera per dare il via ai lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani, la direttrice del Paradiso Adelaide fa una proposta molto interessante a Marcello. In particolare, gli chiede di diventare socio del Circolo.

Si tratta di un'opportunità colma di responsabilità ma che lo aiuterebbe ad acquisire una posizione di rilievo all'interno dell'alta società.

Infine, in occasione della cena organizzata per festeggiare il grande ritorno di Marco, accade un qualcosa di imprevisto. Gemma e il suo ex si ritrovano a chiacchierare da soli e ritrovano una sintonia che avevano perso da molto tempo. Non si rendono neanche conto del tempo che passa e restano insieme fino a tarda notte.