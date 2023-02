Proseguono i consueti appuntamenti con 'Il Paradiso delle signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 7 febbraio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso e in trepida attesa di scoprire come evolveranno le vicende.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Marcello Barbieri. Da quando è legato alla Contessa Adelaide, la sua vita ha preso una piega inaspettata. La sua ascesa nella società lo sta portando a compiere scelte molto importanti.

La giovane donna gli ha proposto addirittura di diventare socio del Circolo. Si tratta di un incarico davvero difficile e pieno di responsabilità. Non è ancora in grado di prendere una decisione ufficiale in merito, poiché non sa se ritenersi adatto o meno. Tuttavia, qualora dovesse accettare, si ritroverebbe ben presto ad acquisire una posizione di rilievo nella scala sociale.

Vittorio non riesce a sbloccarsi al 'Paradiso delle signore'

Durante il prossimo avvincente appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in vista della nuova campagna pubblicitaria, Vittorio sente il peso della responsabilità sulle sue spalle. Solitamente non riscontra alcuna difficoltà nel lasciarsi ispirare per creare slogan davvero creativi.

Questa volta, però, non riesce a sbloccarsi. Inoltre, sta vivendo un momento molto difficile e crede che tutta la situazione che si è venuta a creare con Matilde possa influenzare la sua vena artistica. Pertanto, continua a starle lontano nella speranza di non pensare più a lei.

Nel frattempo, dopo aver scoperto che Marcello vuole diventare nuovo socio del Circolo, Umberto e Ferdinando restano alquanto sconvolti.

Per loro è un vero e proprio scandalo. Così, Guarnieri e Torrebruna si mettono subito all'opera ed iniziano a pensare ad un piano per ostacolare il giovane barista.

Tempo di assunzioni al 'Paradiso delle signore'

Intanto, per ampliare l'organico della loro nuova attività, Gloria ed Ezio hanno bisogno di assumere del personale qualificato.

Tuttavia, si rendono conto che, così facendo, rischiano di pestare i piedi a Umberto. Siccome, già in passato, ci sono stati degli screzi tra lui e il signor Colombo, non è affatto il caso di aprire vecchie discussioni. La capocommessa del Paradiso, perciò, teme che il Commendatore possa poi vendicarsi in qualche modo.

Infine, Marcello è sempre più in ansia. Tutto il suo futuro come socio al Circolo dipende dalla sua ex, Ludovica. Quest'ultima, essendo divenuta la vicepresidentessa, deve decidere chi, tra i papabili candidati, può essere degno di ricoprire tale ruolo.