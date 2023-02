Continua a sorprendere la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni sulle nuove puntate, che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 17 febbraio 2022 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. A casa Colombo busserà alla porta Chiara Albani: la donna che tanti anni fa aveva denunciato Gloria. Quest'ultima riferirà alla signorina Moreau una verità agghiacciante su quanto accaduto dopo il parto. Approfittando di un viaggio di lavoro, i genitori di Stefania avranno modo di approfondire la questione, come conseguenza accadrà qualcosa di inaspettato.

Maria riceverà un prezioso regalo da parte di Vito: ad aiutarlo nella scelta sarà Mattia, un ex amico di Marcello.

Nel giorno di San Valentino Gemma si lascerà andare con Carlos e ne parlerà con la madre Veronica.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vito geloso di Francesco

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 15 al 17/2, un ex compagno di carcere di Marcello, Mattia Costa, aiuterà Vito a scegliere il regalo per la signorina Puglisi. Quest'ultima intanto cercherà in tutti i modi di ringraziare il giovane Rizzo per l'aiuto dato in atelier. I due avranno modo di legare sempre di più suscitando una forte gelosia nei confronti del giovane Lamantia.

Nel frattempo al grande magazzino ci sarà fermento per l'iniziativa creata dal dottor Conti in occasione di San Valentino. "Cuori Solitari” susciterà tanta emozione fra le Veneri che aspetteranno con ansia l'anima gemella. Elvira infatti descriverà il suo uomo ideale, mentre Marcello tenterà di convincere Salvo a prendere parte al gioco.

A casa Colombo intanto Veronica sarà curiosa di sapere cosa sarà accaduto la sera precedente tra Gemma e Carlos. La giovane cavallerizza infatti si lascerà andare.

Spoiler il Paradiso, Marcello illuso

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Ezio incontrerà Chiara Albani. La signora che era stata salvata da Gloria durante il parto, vorrà a tutti i costi parlare con la mamma di Stefania.

La capo commessa prenderà la decisione di incontrare Chiara la quale racconterà una verità scioccante. Nel frattempo Umberto e Ferdinando continueranno a costruire il loro piano per fare terra bruciata a Barbieri. Quest'ultimo invece sarà convinto di avere ottime possibilità per la sua scalata nell'alta società e per il suo ingresso al Circolo come socio.

Intanto Matilde e Tancredi decideranno di trascorrere il giorno degli innamorati a Saint Moritz. Guarnieri e la stilista invece parleranno del loro ipotetico matrimonio.