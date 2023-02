Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore su Rai 1, e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 febbraio rivelano che Gloria ed Ezio trascorreranno un momento di intimità. Moreau sarà frustrata in quanto Colombo si sentirà confuso e non riuscirà a capire con chi vuole stare tra Gloria e Veronica. Umberto, invece, farà di tutto per mettere in cattiva luce Marcello, sfruttando il fioraio Mattia Costa, ex compagno di carcere di Marcello.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 febbraio: Colombo confida i suoi dubbi a Vittorio

Dopo aver trascorso la notte con Gloria, Ezio si troverà in forte difficoltà davanti alla sua famiglia. Da un lato Moreau vorrebbe avere da Colombo delle certezze, ma lui si sentirà confuso ai suoi sentimenti. Il padre di Stefania troverà ancora una volta in Conti un buon confidente, Gloria invece si sfogherà con Armando. Moreau, presa da una forte rabbia per essere intrappolata nell'indecisione di Ezio, deciderà di recarsi a casa di Veronica per confessarle ciò che c'è stato con Ezio. In questo modo la madre di Stefania costringerebbe Ezio a fare una scelta. Arrivata a casa della Zanatta, però, Gloria cambierà improvvisamente idea.

Nel frattempo Ezio si recherà nell'hotel dove ha trascorso la nozze non Moreau e improvvisamente per lui sarà tutto più chiaro. Quando Ezio scoprirà che Gloria ha intenzione di lasciare Milano per due settimane, deciderà di fare un gesto totalmente inaspettato.

Trame Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Matilde gelosa di Diletta

Al Paradiso arriverà Diletta D’Ambrosio, determinata a voler intervistare Vittorio Conti. Il direttore scoprirà che la giornalista è in realtà una sua vecchia conoscenza. Vittorio uscirà con Diletta e quando Matilde lo verrà a sapere ne sarà gelosa. Mario sarà invece a conoscenza di un dettaglio inquietante su Carlos e lo rivelerà a Roberto.

A sua volta quest'ultimo comunicherà a Gemma quanto appreso. La giovane Zanatta sembrerà però rimanere indifferente alla questione e continuerà a uscire con Carlos. Successivamente Carlos sarà poi costretto a troncare la sua relazione con Gemma.

Intanto proprio Gemma spingerà Clara a farsi avanti con Alfredo. La ragazza sembrerà essere sempre più attratta da Perico, ma quest'ultimo sarà sempre più determinato a conquistare Irene. Il magazzinieri chiederà aiuto proprio a Clara per conquistare Cipriani. Umberto studierà un piano per incastrare Mattia, l'amico di Marcello. In questo modo anche il giovane Barbieri sarebbe fuori gioco. La sintonia tra l'ex di Ludovica e Adelaide sarà sempre più forte e i due saranno pronti a contrastare insieme tutte le malefatte del commendatore.