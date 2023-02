Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame dal 6 all'11 febbraio, Tancredi chiederà aiuto a Guarnieri per tenere lontano Vittorio da Matilde. Inoltre Marcello diventerà nuovo socio del Circolo grazie al voto favorevole di Ludovica, ma Umberto e Ferdinando riusciranno a fargli ottenere un periodo di prova.

Marcello ragiona se accettare o no l'offerta di Adelaide

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 6 febbraio, Marcello mediterà se accetterà o meno la proposta di Adelaide di diventare socio del Circolo.

Intanto Tancredi comprerà il giornale "L'Eco della Sera" e chiederà a Matilde di collaborare con lui, così da allontanarla da Conti. Quest'ultimo non riuscirà a trovare nuove idee per la campagna promozionale. Inoltre Elvira chiederà a Salvatore di prendere parte insieme ad una competizione di ballo. Flora e Maria invece dovranno fronteggiare una grossa mole di lavoro ed avranno bisogno di un'altra sarta.

Nell'episodio di martedì 7 febbraio, Guarnieri e Ferdinando saranno contrari alla nomina di Barbieri a socio del Circolo. Il ragazzo si turberà quando apprenderà che sarà Ludovica ad avere l'ultima parola sulla questione. Nel frattempo Vittorio terrà le distanze con Frigerio, mentre Ezio e Gloria dovranno assumere personale per la loro azienda.

Temeranno però di mettersi contro il commendatore.

Maria vuole aiutare Francesco

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 8 febbraio, Francesco declinerà l'invito di Elvira ad aiutarla con il vestito. Maria si prodigherà per far tornare a lavorare in sartoria il Rizzo, ma apprenderà qualcosa riguardante il suo passato. Intanto Umberto si infurierà con Ezio e Gloria, in quanto quest'ultima ha deciso di lavorare nell'azienda di denim di Colombo.

Inoltre Marcello sarà teso per il discorso da fare al Circolo, ma tutto andrà per il meglio e riceverà gli applausi e lodato da tutti i presenti.

Nella puntata di giovedì 9 febbraio, Barbieri grazie al voto favorevole della Brancia diventerà ufficialmente un membro del Circolo. Umberto lo ostacolerà ed otterrà che al ragazzo venga dato un periodo di prova.

Nel frattempo Conti opterà per non proseguire il suo ruolo da pubblicitario. Matilde lo supporterà, ma dimenticherà di avere una cena con il marito. In tutto questo Gloria persuaderà Ezio affinché non ostacoli Umberto, mentre Armando comprenderà il motivo per cui Palma ed il figlio sono andati via dal loro paese.

Ezio propone un accordo a Guarnieri

Tancredi dopo avere litigato con Matilde si rivolgerà a Guarnieri per tenere Conti lontano dalla moglie. Intanto Ezio cercherà di essere cordiale con il commendatore e gli offrirà un accordo, mentre Francesco si recherà per la prima volta in sartoria.

Nell'episodio di sabato 11 febbraio, Vittorio dirà a Frigerio e Roberto di voler fare un gioco per cuori solitari.

Nel frattempo Flora litigherà con Guarnieri perchè non l'ha coinvolta nel progetto di Palazzo Andreani. In tutto questo Colombo e Vito vorranno fare un bel regalo a Veronica e Maria. Infine la contessa suggerirà a Marcello come comportarsi durante il periodo di prova.