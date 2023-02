La soap opera Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, nonché in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni sul finale della settima stagione dello sceneggiato italiano raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) farà ritorno nel capoluogo lombardo e sarà chiamata ad affrontare di petto la crisi sentimentale con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia).

La figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar), nel mentre, ha finito per provare nuovamente dei sentimenti per Federico Cattaneo (Alessandro Fella) e, una volta tornata in città, dovrà fare una scelta di cuore tra Marco e lo stesso Federico.

La crisi tra Marco e Stefania ha portato al riavvicinamento del ragazzo con l'ex Gemma

Tornato da qualche tempo nella città meneghina senza Stefania al fianco, non ci è voluto molto prima che Marco decidesse di raccontare della crisi sentimentale che sta attraversando.

I reali motivi della frattura amorosa tra i due non sono ancora chiari, intanto è emerso che Stefania negli Usa ha cominciato a collaborare professionalmente con Federico (di cui è stata a lungo innamorata, pur senza essere mai corrisposta), in quanto lui sta traducendo il suo libro. Non è escluso quindi che tale crisi possa essere nata proprio da un eventuale riavvicinamento tra Colombo e Cattaneo, oppure è possibile che prima sia iniziata la crisi e, successivamente, tra i due colleghi ci possa essere stato un avvicinamento.

Ciò non toglie che - tornato a Milano - Marco ha trovato un grosso sostegno morale in Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), la sua ex che nella scorsa stagione aveva cercato in ogni modo di ostacolare il fidanzamento tra lui e Stefania.

Stefania dovrà scegliere tra Marco e Federico

Nel finale di questa settima stagione, nelle puntate in onda a primavera inoltrata, Stefania tornerà a Milano dagli Stati Uniti e dovrà fare una complicata scelta sentimentale.

La talentuosa scrittrice, ossia decidere se rimettere assieme i cocci della relazione con Marco, oppure se virare definitivamente in direzione del giovane Cattaneo.

Qualora Stefania dovesse optare per Federico, non è escluso che a quel punto possa esserci anche un ritorno di fiamma definitivo tra Marco e Gemma considerando il feeling che i due hanno ritrovato negli ultimi episodi. Ma in questo caso si tratta solo di un'ipotesi, ancora non confermata dalle anticipazioni della soap.