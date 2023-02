Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 6 all'11 febbraio su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Vittorio Conti cercherà di stare distante da Matilde Frigerio. Flora Ravasi, invece, vorrà capire cosa nasconde Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio cerca di tenere a distanza Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello nutrirà molte perplessità sulla sua candidatura a socio del circolo. Tancredi concluderà l'affare dell'acquisto del giornale "L'eco della sera" e per questo chiederà a Matilde di aiutarlo nella gestione.

Vittorio non riuscirà a trovare la creatività per una campagna pubblicitaria. Francesco, intanto, si ostinerà a non voler riprendere più in mano ago e filo. Flora e Maria cercheranno una nuova sarta visto la prolungata assenza di Agnese per smaltire i troppi abiti difettosi. Vittorio, intanto, cercherà di tenere a debita distanza Matilde. Umberto e Ferdinando saranno così scandalizzati dalla candidatura di Marcello da cercare di ostacolarlo. Ezio, invece, aiuterà Gloria a cercare personale per la sua nuova azienda di denim. Per questo motivo i due rischieranno di farsi Umberto nemico.

Maria scopre che Francesco ha lavorato per un sarto

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, Ludovica avrà tra le mani il destino di Marcello.

Elvira noterà che l'abito da indossare durante la gara di ballo ha un difetto mentre Umberto si arrabbierà quando scoprirà che la sua operaia vuole andare a lavorare per Ezio. Maria, intanto, deciderà di convincere Francesco a riprendere con il taglio e cucino dopo aver scoperto che in passato ha lavorato per un sarto. Al circolo, invece, Marcello riceverà molte gratificazioni per il suo discorso.

Il giovane, a questo punto, condividerà la sua gioia con Salvatore. Gloria convincerà Ezio a non mettersi contro Umberto. Vittorio, intanto, avrà intenzione di lasciare il suo posto di pubblicitario.

Flora capisce che il fidanzato non le ha raccontato tutta la verità

Armando scoprirà per quale motivo Francesco ha abbandonato la sartoria e il paese nativo.

Umberto, invece, pretenderà che Marcello faccia un periodo di prova. Matilde cercherà di aiutare Vittorio, tanto da dimenticarsi di andare a cena con Tancredi. Per questo motivo, tra i due coniugi ci saranno scintille. Ezio proporrà un accordo a Umberto. Francesco, invece, varcherà la soglia del grande magazzino per la prima volta. Tancredi pretenderà che Umberto lo aiuti ad allontanare Matilde da Vittorio. Infine Flora deciderà di vederci chiaro dopo aver capito che il fidanzato le ha nascosto qualcosa sull' affare di Palazzo Andreani.