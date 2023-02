Chi sono i concorrenti in lizza per L'Isola dei famosi 2023? Il reality show condotto da Ilary Blasi tornerà in onda da aprile in poi su Canale 5 e, intanto, in queste ore emergono già i primi retroscena legati al cast di personaggi famosi che dovrebbero mettersi in gioco quest'anno.

Tanti i nomi che sono circolati tra cui quello dell'ex Suor Cristina [VIDEO]: dopo aver "chiuso" il suo percorso con la fede, sarebbe pronta a cimentarsi in questa nuova avventura televisiva.

Le prime novità de L'Isola dei famosi 2023: Ilary Blasi vorrebbe Can Yaman

Nel dettaglio, l'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2023 è confermato in prime time a partire dal mese di aprile: subito dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, il testimone del lunedì sera passerà nelle mani di Ilary Blasi, confermatissima alla guida del reality show della sopravvivenza.

Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sarà la coppia di opinionisti composta da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, i quali commenteranno dallo studio le vicende dei vari concorrenti.

Per quanto riguarda, invece, il nome dell'inviato di questa edizione, si vocifera che la padrona di casa starebbe facendo di tutto per cercare di avere nel cast l'attore turco, Can Yaman, amatissimo dal pubblico di Canale 5.

Dall'ex Suor Cristina a Onestini: chi sono i concorrenti in lizza per l'Isola dei famosi

In attesa di scoprire se la trattativa tra Can Yaman e la produzione dell'Isola andrà in porto, emergono i primi retroscena anche sui nomi dei concorrenti in lizza per questa edizione.

Il primo è quello dell'ex Suor Cristina: la vincitrice di The Voice, dopo aver annunciato la sua rinuncia ai voti, sarebbe pronta a prendere parte a questa esperienza, mettendosi in gioco come naufraga nel cast del reality show di Canale 5.

Tra i nomi in lizza spicca anche quello di Gianmarco Onestini, ben noto al pubblico per la sua partecipazione ad una passata edizione "Nip" del Grande Fratello Vip e a La Pupa e il secchione.

Gli ultimi retroscena sul cast di concorrenti dell'Isola dei famosi

E poi ancora, tra i papabili naufraghi di quest'anno, spicca anche il nome del giornalista Alessandro Cecchi Paone, il quale dovrebbe mettersi in gioco assieme al suo giovane fidanzato Simone Antolini.

Tra i nomi emersi figurano anche quelli delle sorelle Olga e Serena Enardu, ben note al pubblico di Uomini e donne, per la loro partecipazione alla trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi.

La spiaggia dell'Isola dei famosi, inoltre, potrebbe accogliere anche Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi mentre dalle passate edizioni del GF Vip, potrebbero arrivare Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo.

Il ritorno dell'Isola reggerà l'urto degli ascolti tv?

Insomma, dalle premesse sembrerebbe che gli autori e la produzione dell'Isola stiano lavorando al meglio per cercare di costruire un cast che sia in grado di appassionare il pubblico nel corso delle dieci settimane di messa in onda di questa attesissima edizione.

Lo scorso anno, complice anche la doppia puntata settimanale che "affaticava" il format, l'Isola ha registrato una media di circa due milioni e mezzo di spettatori a settimana, conquistando uno share che oscillava tra il 18 e il 20%.

Cosa succederà quest'anno, tenendo conto che si tornerà alla messa in onda di un singolo appuntamento settimanale? Al pubblico di Canale 5 spetterà l'ardua sentenza finale.