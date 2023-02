Uomini e Donne e Amici saranno sospesi per tutta la settimana. Dopo l'ultimo saluto a suo marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi non torna ancora in onda con le sue seguitissime trasmissioni pomeridiane. A lanciare questa notizia è stato, nelle scorse ore, Fanpage.it. La programmazione, che è stata quasi completamente stravolta per rendere omaggio al popolare giornalista scomparso a 84 anni, dovrebbe tornare alla normalità dal prossimo lunedì 6 marzo.

Niente Uomini e Donne e Amici: al loro posto repliche e soap con puntate aggiuntive

Canale 5 aggiornerà giorno per giorno il palinsesto e stando alle anticipazioni della nuova programmazione, al posto del programma dedicato ai sentimenti e del daytime di Amici, dovrebbero andare in onda le repliche della fiction "Buongiorno mamma 2" con protagonisti Raoul Bova e Mariachiara Giannetta.

Spazio poi alle soap opera straniere come Terra Amara di cui saranno trasmessi episodi aggiuntivi. La scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo ha colpito tutti ed in particolare la Mediaset, azienda dove il giornalista e conduttore ha lavorato per anni al timone di storiche trasmissioni di successo come: "Buona Domenica" e "Il Maurizio Costanzo Show". Proprio il vicepresidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ieri, nel giorno dei funerali si è stretto in un lungo e caloroso abbraccio con Maria De Filippi.

Incerto il ritorno di C'è posta per te: forse il 4 marzo?

Se Uomini e Donne e Amici molto probabilmente torneranno ad essere trasmessi da lunedì 6 marzo, nulla si sa sul ritorno di C'è posta per te.

Non è certo dunque, se il people show, che raccoglie davanti allo schermo ogni sabato sera milioni di telespettatori, tornerà in onda da questo sabato 4 marzo. Il programma di Canale 5 è stato sospeso e al suo posto, la scorsa settimana, è andato in onda uno speciale del "Maurizio Costanzo Show" con due puntate dal titolo: "In ordine alfabetico", in cui il popolare giornalista intervistò Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Monica Vitti, Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno.

Intanto, lo speciale di Verissimo che ha trasmesso i funerali di Maurizio Costanzo in collaborazione con il TG5 è stato un successo in termini di ascolti televisivi, con più del 32% di share e punte di 4 milioni di telespettatori. In studio, con la conduttrice Silvia Toffanin, hanno commentato e seguito le esequie Katia Ricciarelli e Cesara Buonamici.

Diretta, in cui non è mancato qualche intoppo che ha fatto discutere sui social, come il citato abbraccio tra Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi, non mandato in onda da Canale 5 per via della pausa pubblicitaria.