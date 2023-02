Dove si possono vedere in streaming i primi episodi di Mare Fuori 3? L'appuntamento con la fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli è uno dei più attesi di questa stagione televisiva 2023.

Da oggi, mercoledì 1° febbraio, la Rai ha rilasciato i primi sei episodi di questa nuova stagione che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena e, sicuramente, non deluderà le aspettative dei numerosi appassionati.

Dove vedere in streaming Mare Fuori 3: i primi episodi su Rai Play

Nel dettaglio, l'attesa per i fan di Mare Fuori 3 è ufficialmente terminata: da oggi1° febbraio è possibile vedere i primi episodi della Serie TV con Carolina Crescentini in streaming online su Rai Play, di cui è possibile scaricare anche l'app per cellulari e tablet.

In questo modo, quindi, sarà possibile vedere in anteprima i primi sei episodi di questa nuova stagione che, dal 15 febbraio in poi, sarà trasmessa anche in prime time su Rai 2.

Sono sei le puntate previste in televisione, ciascuna delle quali composta da due episodi, per un totale di 12 appuntamenti.

I primi episodi di Mare Fuori 3 già visibili in streaming e poi su Rai 2

Dopo il grande successo ottenuto con le prime due stagioni su Rai Play e, successivamente anche su Netflix, la Rai ha scelto di anticipare la messa in onda in streaming, così da fare un "regalo" ai numerosi spettatori che da un anno ormai attendevano con trepidazione i nuovi episodi.

Al momento, però, non si sa se saranno caricati in anteprima anche i restanti sei episodi della terza stagione, oppure se bisognerà attendere la messa in onda televisiva delle restanti tre puntate di Mare Fuori per scoprire il gran finale di questa stagione.

Una stagione che si preannuncia densa di emozioni, così come ha svelato l'interprete di Paola, Carolina Crescentini.

Si pensa già al futuro di Mare Fuori: è stata già confermata la quarta stagione della fiction Rai

In una recente intervista, l'attrice ha ammesso che le riprese di Mare Fuori 3 sono state particolarmente intense.

Linterprete di Paola ha svelato di aver pianto tanto durante le scene che riguardavano non solo il suo personaggio, ma anche le storie collaterali che saranno raccontate nel corso di questo terzo capitolo.

Insomma, anche quest'anno, le emozioni saranno al centro del racconto e non mancheranno new entry che saranno al centro delle trame assieme ai protagonisti storici della fiction campione di ascolti.

Intanto, si pensa già al futuro della fiction: è stato confermato che Mare Fuori avrà una quarta stagione e durante la conferenza stampa di presentazione, è stato svelato che gli sceneggiatori sarebbero già a lavoro anche per delle stagioni successive.