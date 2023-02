Lunedì 27 febbraio si svolgeranno i funerali di Maurizio Costanzo. Il giornalista si è spento il 24 febbraio mattina all’età di 84 anni. L’uomo ricoverato a Roma presso la clinica Paideia, ha affrontato una piccola operazione al colon ed è morto una settimana dopo, a seguito di alcune complicazioni post intervento. Tantissime persone sono giunte a Roma, presso la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio, per dare l’ultimo saluto a costanzo. Hanno colpito le immagini che ritraggono Maria De Filippi, moglie del defunto Costanzo, abbracciata a Gabriele, loro figlio adottivo.

Presenti parenti, colleghi, volti noti della televisione e della politica. Tra questi anche la premier Giorgia Meloni che ha dichiarato: “Ci lascia un’icona del giornalismo e della televisione italiana che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità.- la Meloni ha aggiunto inoltre – lo ringrazio per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza.” Tanta commozione in sala, la conduttrice Mara Venier non ha retto l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Anche il giornalista Pierluigi Diaco, giunto in sala ha vissuto un momento di forte sconforto.

Il Maurizio Costanzo Show e i suoi ospiti

Uno dei programmi più celebri di Costanzo è stato appunto il Maurizio Costanzo Show.

Questo salotto mediatico ha regalato visibilità a molti. Alcuni di questi notati da Costanzo si sono poi fatti strada ricoprendo ad oggi ruoli di prestigio. Come non menzionare Vittorio Sgarbi. Critico d’arte e politico, nel 1987 è stato per la prima volta ospite del Maurizio Costanzo Show. Sgarbi da subito si è fatto notare per il suo temperamento che lo ha portato a scontrarsi in modo acceso con altri ospiti.

Il 24 febbraio Vittorio Sgarbi sul suo profilo Instagram ha postato una foto in bianco e nero che lo ritrae in compagnia di Maurizio Costanzo. “Gli volevo bene”, con queste parole ha accompagnato una foto che risale all’inizio della sua carriera.

Tra i personaggi dello spettacolo in lacrime presenti a Roma presso la camera ardente c’è anche Enzo Iacchetti.

Il conduttore e attore ha dichiarato in una recente intervista: “Facevo il cameriere per vivere, la chiamata di Costanzo mi svoltò la vita”. Anche Iacchetti ha trovato posto a sedere all’interno del Maurizio Costanzo Show, programma che ha decretato il suo successo. “Che dolore per me, per tutti, per la sua Maria, per la televisione- ha dichiarato Iacchetti, aggiungendo infine – Ti amerò sempre”.

Anche Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha sottolineato il valore dell’incontro con Maurizio Costanzo. “È stato quello che più di chiunque altro ha capito che in me c’era, o ci poteva essere dell’altro- con queste parole Coruzzi ha ricordato il giornalista, aggiungendo- mi ha imposto di cambiare, non necessariamente l’immagine, ma di tornare ad essere Mauro”.

Alda Merini, celebre poetessa morta nel 2009, è stata uno tra gli ospiti più assidui del Maurizio Costanzo Show. Completamente sconosciuta, ha trovato un'identità grazie a Costanzo, che da subito ha visto in lei qualcosa di unico.

Altro programma di successo condotta da Costanzo è stato Buona Domenica

Un altro programma che ha messo in luce la personalità di molti, è stato Buona Domenica. Tra i più popolari attualmente ritroviamo senz'altro Fiorello. Maurizio Costanzo ha conosciuto quest'ultimo in un villaggio turistico e ne è stato subito colpito. Dopo qualche anno infatti il giornalista ha deciso di contattarlo per ritagliare a lui uno spazio a Buona Domenica ed è stato proprio questo palco a regalare notorietà a Fiorello.