La partecipazione di Paola e Chiara al Festival di Sanremo 2023 è insieme un 'ritorno' e una 'prima volta': “Sono anni che il pubblico, soprattutto tramite i social, ci chiedeva di tornare a fare qualcosa insieme”, hanno raccontato le sorelle Iezzi questo pomeriggio in conferenza stampa dalla città dei fiori.

Le parole di Paola e Chiara in conferenza stampa

“L’amore a volte può essere travolgente, e non per forza in un’accezione positiva, e dopo dieci anni ci siamo dette che eravamo pronte a raccoglierlo (…) Questi anni di distanza ci hanno aiutato a capire meglio noi stesse”, hanno esordito le due cantanti.

Il brano che portano sul palco dell’Ariston, Furore, vede Merk&Kremont alla produzione: ‘E’ un po' di anni che ci corteggiano e non hanno mai mollato”. Poi Paola spiega come sono arrivate alla scelta della canzone che segna il loro ritorno sulle scene: “La canzone, la prima della nostra carriera in duo che non abbiamo scritto completamente da sole, ci è piaciuta sin dal titolo. Per noi i titoli sono sempre stati importantissimi, come fossero sorta di slogan. Ci piaceva l’idea di mischiare il mood degli Anni ’90-2000, che noi abbiamo vissuto con estrema euforia, con la sensibilità nuova di giovani autori e produttori. Oggi Furore è esattamente quello che volevamo per il nostro ritorno’.

Paola e Chiara, cosa faranno dopo Sanremo 2023

Un coming-back, che non è destinato a esaurirsi con il Festival di Sanremo 2023; tra aprile e maggio prossimi, infatti, Paola e Chiara terranno tre concerti esclusivi a Roma e Milano: 'Gireremo l’Italia per tutta l’estate (…) Sicuramente il nostro rimane un progetto aperto, navighiamo a vista.

Lavoreremo insieme quando ne avremo voglia e rimarremo distanti artisticamente quando avremo bisogno dei nostri spazi. Rispetto al passato, abbiamo imparato ad essere più flessibili.’

Le cover scelte da Paola e Chiara per Sanremo 2023

Per la serata delle Cover di venerdì 10 febbraio, Paola e Chiara (sul palco griffate Dolce e Gabbana) hanno preparato un medley dei loro più grandi successi, ma preferiscono mantenere il riserbo sui titoli delle canzoni scelte: ‘Inizialmente la scelta di proporre un medley ci sembrava eccessivamente autoreferenziale, poi ci siamo detti che poteva essere coerente col messaggio di Furore.

Vogliamo portare spensieratezza ed euforia, ne abbiamo bisogno dopo anni molto difficili’.

Non solo il pubblico sui social, anche diversi colleghi e amici spingevano da tempo affinché le due artiste tornassero a fare qualcosa insieme. Il primo è stato Max Pezzali: ‘Ci ha volute per i suoi concerti a San Siro e noi abbiamo detto subito di sì’. Il “placet” finale è arrivato da Gianni Morandi, co-conduttore di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus: ‘Ci siamo incontrati quest’estate a una tappa del Jova Beach Party e ci ha detto "voi dovreste fare Sanremo insieme", lo abbiamo fatto‘.