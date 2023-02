La settima stagione de 'Il Paradiso delle Signore' si prepara ancora una volta a stupire i telespettatori. La soap opera di successo di Rai 1, stando alle ultime indiscrezioni, riserverà al pubblico grandi colpi di scena. A tal proposito, si può anticipare che Adelaide sarà uno dei personaggi al centro di risvolti inaspettati. Lo ha rivelato Vanessa Gravina, l'interprete che da diverse stagioni veste i panni della nobildonna di Sant'Erasmo. Stando alle dichiarazioni dell'attrice, la contessa riserverà grandi sorprese. Pare, infatti, che la donna si farà promotrice di un "riformismo avanguardistico".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7, Vanessa Gravina: 'Grosse sorprese'

Le vicende dei personaggi de Il Paradiso delle signore continueranno ad emozionare il pubblico fino a maggio. Stando alle anticipazioni, nei mesi che separano i telespettatori dal finale di stagione, ci saranno delle svolte significative che interesseranno le trame incentrate su Adelaide di Sant'Erasmo. L'interprete della contessa, Vanessa Gravina, ha rilasciato degli spoiler nel corso di un'intervista rilasciata recentemente al settimanale 'Intimità'. L'attrice 49enne ha anticipato: "Adelaide sta per riservare grosse sorprese". Di cosa si tratterà? L'interprete si è poi sbilanciata aggiungendo che la nobildonna scoprirà che negli anni sessanta è ancora presente una condizione di "sottomissione femminile".

Stando alle dichiarazioni dell'attrice, questa scoperta porterà la contessa a spingere verso un cambiamento che guidi le donne verso l'emancipazione, "un riformismo avanguardistico".

Adelaide si libera dal timore di farsi vedere con Marcello': Vanessa Gravina rivela alcune anticipazioni sulla coppia

Nel corso dell'intervista rilasciata alla rivista 'Intimità', Vanessa Gravina, inoltre, ha rivelato qualche dettaglio riguardante la relazione tra Adelaide e Marcello.

Nelle puntate de 'Il Paradiso delle signore 7', in onda recentemente su Rai 1, tra la contessa e il giovane barista è esplosa la passione. Tuttavia, non è una situazione facile poiché tra i due c'è una grande differenza di età, oltre che un profondo divario sociale e culturale. Dunque, come si evolverà il rapporto tra i due amanti?

Le dichiarazioni dell'attrice non lasciano spazio ai dubbi: "Si batterà per Marcello". Stando alle anticipazioni dell'interprete milanese, la nobildonna riuscirà a liberarsi dalla paura di farsi vedere pubblicamente con "un uomo più giovane e di inferiore condizione sociale, ma di grandi capacità".

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 'Adelaide si batte per Marcello'

Dunque, stando alle dichiarazioni rilasciate da Vanessa Gravina, Adelaide e Marcello continueranno a frequentarsi sia come coppia, sia come partner in affari. Inoltre, dopo aver superato la difficoltà di mostrarsi in pubblico con il giovane Barbieri e poiché crede fortemente in lui, la nobildonna si batterà "per fargli ottenere il meritato credito e il rispetto".

Insomma, sembra che la storia d’amore tra l'ex galeotto e la contessa andrà avanti. Nata quasi come una sorta di ripicca verso i loro ex, il commendatore Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto, la relazione sarà sostenuta da sentimenti autentici e profondi.