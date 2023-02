Perché Terra Amara non va in onda oggi, martedì 28 febbraio 2023, su Canale 5? È questa la domanda che si pongono i fan e spettatori della soap opera pomeridiana che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori, riuscendo a toccare anche punte del 25% di share.

La programmazione di Canale 5 per la giornata di martedì pomeriggio subirà delle modifiche e al posto della soap turca ci sarà spazio per la riproposizione di Buongiorno mamma 2 in daytime.

Cambio programmazione Mediaset: perché Terra Amara non va in onda oggi 28 febbraio

L'appuntamento con Terra Amara risulta sospeso dalla programmazione di Canale 5 di oggi, martedì 28 febbraio.

Il motivo di questa cancellazione ha a che fare con la variazione di palinsesto attuata dai vertici Mediaset, dovuta alla sospensione di Uomini e donne e Amici 22, le due trasmissioni di Maria De Filippi ancora ferme dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Di conseguenza Mediaset, per questo martedì pomeriggio, ha scelto di replicare l'appuntamento con Buongiorno mamma 2 trasmesso la scorsa settimana in prime time e per esigenze di palinsesto ha optato per la cancellazione di Terra Amara.

La replica di Buongiorno mamma 2 al posto di Terra Amara, Uomini e donne e Amici 22

La replica di Buongiorno mamma 2, la cui durata complessiva supera le due ore, andrà in onda dalle 14:10 alle 16:35 circa.

La serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta coprirà lo slot orario di Terra Amara, Uomini e donne e Amici 22.

In attesa di scoprire se la soap opera tornerà in onda nel corso della giornata di mercoledì 1° marzo, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che per Demir arriveranno buone notizie.

Dopo essere stato arrestato con l'accusa di essere il responsabile della morte di Cengaver, verrà convocato dalla procura per una buona notizia.

Demir viene scagionato, Yilmaz deluso: anticipazioni Terra Amara marzo 2023

Demir scoprirà di essere stato scagionato dalle accuse, dato che sulla pistola che è stata ritrovata vicino al cadavere dell'uomo non erano presenti le sue impronte.

In questo modo potrà tornare in libertà e riabbracciare la sua amata moglie Zuleyha.

Peccato che questa notizia non renderà affatto felice Yilmaz: l'uomo sarà deluso all'idea di ritrovarsi il suo peggior nemico tra i piedi.

Intanto Mujgan inizierà a essere sempre più insofferente verso i confronti del marito Yilmaz: i due riusciranno a ritrovare la serenità e la felicità di una volta oppure decideranno di chiudere il loro neonato matrimonio?

Di sicuro Yilmaz non ha ancora dimenticato la sua amata Zuleyha e nel corso delle prossime puntate di marzo cercherà di fare il possibile per vederla anche di nascosto e passare del tempo con lei in intimità.