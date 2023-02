Cosa succederà nella terza puntata di Resta con me, la Serie TV di Rai 1 con Francesco Arca in onda domenica 5 marzo in prime time?

Le anticipazioni sulla trama rivelano che Paola e Alessandro si lasceranno andare di nuovo alla passione, ma questa ritrovata serenità durerà poco e presto si ritroveranno ai ferri corti.

Paola e Alessandro in intimità: anticipazioni Resta con me terza puntata 5 marzo

Le anticipazioni riguardanti la terza puntata di Resta con me evidenziano che al centro dell'attenzione ci saranno le sorti di una madre disperata, la quale arriverà a minacciare di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori.

La situazione rischierà di degenerare e di prendere una piega inaspettata ma, grazie all'intervento di Linda, si riuscirà ad evitare il peggio. Intanto Alessandro e Paola si ritroveranno a collaborare insieme nella gestione di questo intricato caso e finiranno per ritrovare un certo feeling.

Peccato, però, che l'alchimia speciale tra i due durerà poco: il tempo di una notte trascorsa insieme, dopodiché saranno per l'ennesima volta ai ferri corti.

Prosegue la caccia alla banda della lancia termica: anticipazioni Resta con me del 5 marzo

Sarà Paola a prendere in mano le redini della situazione: la donna, infatti, confesserà di non essere ancora pronta per ricominciare e per avere nuovamente una relazione con Alessandro.

Inoltre, le anticipazioni della terza puntata di Resta con me in programma domenica 5 marzo in prime time su Rai 1 rivelano che al porto verrà rubata una bisarca carica di veicoli. Verranno subito analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza: Scudieri sembrerà notare la presenza della donna che aveva visto al ristorante il giorno in cui c'è stata la sparatoria.

Di conseguenza, si rimetteranno sulle tracce della pericolosa "banda della lancia termica", ma questa riuscirà a battere le forze dell'ordine sul tempo e ad avere la meglio.

Francesco Arca domina gli ascolti con la fiction Resta con me

Resta con me al debutto su Rai 1 ha registrato una media di quasi quattro milioni di spettatori.

La fiction con Francesco Arca ha fatto segnare una media di quasi il 22% di share e, con questo ottimo risultato, ha vinto a mani basse la gara dell'auditel del prime time domenicale, battendo la concorrenza Mediaset rappresentata da Lo Show dei record, che ha totalizzato una media del 15% di share.

Riuscirà la serie a confermare questi buoni ascolti anche nel corso delle prossime settimane? Al pubblico di Rai 1 spetterà la sentenza finale.