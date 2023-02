Giovedì 9 febbraio, su Rai 1, è andata in onda la terza serata della 73^ edizione del Festival della canzone italiana. Durante la kermesse, la blogger Deianira Marzano ha diffuso una chat avuta con il collega Amedeo Venza in cui i due davano notizia di un presunto litigio tra due big avvenuto dietro le quinte: uno dei due avrebbe in particolare lanciato un bicchiere d'acqua addosso all'altro.

Attualmente la notizia risulta essere però infondata: “Non c’è stata nessuna litigata, niente bicchieri lanciati e niente rissa. Fonti Rai hanno smentito i pettegolezzi che stanno circolando in queste ore su Twitter“, ha precisato Galanto su TV Blog.

Il rumor

Durante la messa in onda della terza serata del Festival di Sanremo, sull'account Instagram di Deianira Marzano è apparsa una stories in cui si faceva cenno ad un presunto litigio dietro le quinte tra due cantanti: "Pare che dietro le quinte un concorrente abbia lanciato una bicchiere d'acqua in faccia a un concorrente. Non possiamo dire altro". Nessun nome diretto ma solo le iniziali dei due ipotetici cantanti coinvolti, ovvero A. e M.

Sui social, alcuni utenti hanno azzardato dei nomi: c'è chi ha pensato ad Anna Oxa e Madame, chi ha invece fatto i nomi di Ariete e Madame. Tra i vari telespettatori c'è anche chi ha pensato che si trattasse di una discussione nata tra Alberto (nome all'anagrafe di Tananai) e sempre Madame.

La smentita dello staff di Anna Oxa e Madame

Dopo le voci circolate sui social, gli staff di Anna Oxa e Madame hanno fatto chiarezza.

Per quanto riguarda l'agente dell'artista italo-albanese, è stata la storica manager Milly Milano sui social a smentire categoricamente l'accaduto precisando che ci sono 90 giorni a disposizione per querelare chi ha messo in giro il rumor.

Anche lo staff di Madame non è rimasto in silenzio circa la fake news che ha coinvolto la cantante: "Nel fantasanremo dell'artista, Oxa è il suo capitano".

La versione dei giornalisti presenti all'Ariston

Come già accennato, Massimo Galanto per TvBlog ha fatto sapere che non c'è stata alcuna discussione dietro le quinte del Festival di Sanremo: "Fonti Rai hanno smentito i pettegolezzi che stanno circolando su Twitter".

Giuseppe Candela e Alvise Salerno hanno confermato quanto riferito dal collega: "Fonti vicine ad Anna Oxa, smentiscono che avrebbe mai incontrato Madame". L'esibizione della cantante di fatti era prevista a notte fonda al contrario di quella di Madame che si è esibita invece prima della mezzanotte. Le due non si sono dunque neanche incrociate.