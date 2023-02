Rosa Chemical provoca in diretta alla finalissima del Festival di Sanremo 2023. Nel corso dell'ultimo appuntamento di questa edizione, il giovane artista ha scelto di non passare inosservato e lo ha fatto tirando in ballo il rapper Fedez, questa sera presente in prima fila al Teatro Ariston per assistere allo show.

Rosa Chemical bacia in diretta Fedez alla finale di Sanremo 2023 (video)

Nel dettaglio, durante l'esibizione di questa sera alla finalissima di Sanremp, il giovane concorrente Big di questa edizione ha spiazzato tutti nel momento in cui ha iniziato a provocare Fedez, seduto in prima fila al Teatro Ariston per assistere allo show condotto anche da sua moglie Chiara Ferragni.

Ad un certo punto, Rosa ha tirato sul palco Fedez e senza alcun tipo di inibizione, si è lasciato andare ad un bacio appassionante con il giovane rapper che non è passato affatto inosservato sui social.

Il festival dell’amore e di un botto di punti al @FantaSanremo 💕 #Sanremo2023 pic.twitter.com/ce5J7aCyMb — è mutolina (@conhfinale) February 11, 2023

Chiara Ferragni commenta il bacio tra Rosa e Fedez a Sanremo

Immediata la reazione di Chiara Ferragni, co-conduttrice di questa serata finale della kermesse che, nel momento in cui ha assistito alla scena in diretta, non ha potuto non commentarla.

"Sono senza parole", ha esclamato la Ferragni in diretta al cospetto di un Amadeus altrettanto spiazzato dal gesto appena visto.