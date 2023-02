Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', meglio conosciuta in patria col titolo di 'Sturm der Liebe'. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 febbraio al 4 marzo 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza di Selina e Cornelius, sulla vicinanza fra Erik e Cornelia, sul nuovo progetto lavorativo di Christoph, sui problemi di autostima di Michael e sui problemi sentimentali di Shirin.

Michael ha un incidente

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Selina e Cornelius affronteranno con serenità la loro imminente partenza, trascorrendo l'ultima serata al Furstenhof a cena con Paul e Constanze. In quell'occasione, lo scrittore rimarrà piacevolmente colpito dal fidanzato della figlia, anche se inizierà a temere che quest'ultima possa uscire da questa relazione col cuore spezzato. Il giorno seguente, Cornelius avrà modo di incontrare Erik e di riappacificarsi con lui. A quel punto, Selina e Cornelius potranno partire alla volta dell'Inghilterra per iniziare una nuova vita insieme. Dopo aver saputo che Constanze lo considera "vecchio", Michael farà di tutto per rimettersi in forma e rimanere al passo con i giovani.

Per questo motivo, parteciperà ad una gara di mountain bike con Paul e Max, finendo per avere un incidente. Rendendosi conto che il suo compagno ha dei problemi di autostima personale, Rosalie gli regalerà un libro per aiutarlo. Josie sarà molto felice di avere ottenuto una seconda possibilità da Andrè.

Josie dà un consiglio a Paul

Erik noterà la felicità della figlia e deciderà, con Cornelia, di farle un regalo per celebrare il suo ritorno nelle cucine del Furstenhof. Robert si renderà conto che Erik e la sorella sono sempre più vicini e intimerà a Vogt di allontanarsi da lei. Cornelia lo verrà a sapere e dirà a Saalfeld di farsi gli affari suoi.

Christoph cercherà di coinvolgere Werner e Robert nella sua nuova catena di hotel, proponendo loro un'allettante proposta. Robert inizialmente sarà tentato dall'accettare l'offerta del rivale ma poi finirà per opporsi al suo progetto per rispettare la volontà di Ariane. A quel punto, Christoph deciderà di smascherare Ariane, usando Paul. L'albergatore, infatti, chiederà al giovane di testimoniare il falso contro Ariane, riaprendo in lui la mai rimarginata ferita per la morte dell'amata moglie Romy. Dopo aver riflettuto a lungo, Paul seguirà il consiglio di Josie di non scendere a compromessi. Constanze lo verrà a sapere e si arrabbierà perché il fidanzato dà più importanza al parere della cuoca che al suo.

Shirin troverà nella stanza di Henning un biglietto per una serata di gala al club della vela. Convinta che il giovane voglia invitarla alla festa, Ceylan sarà al settimo cielo per poi cambiare idea dopo aver origliato una conversazione tra il fidanzato e Constanze dove lui affermerà di non trovarla all'altezza dei suoi amici. Arrabbiata per le parole del fidanzato, Shirin si sfogherà con Gerry che rimarrà senza parole. Nel frattempo, Henning si renderà conto di aver sbagliato e tenterà di farsi perdonare da lei.