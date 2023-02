Tempesta d'amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily bavarese ideata da Bea Schmidt riportano che Robert confiderà a Cornelia le sue paturnie amorose riguardanti Ariane, e tra il giovane albergatore e la madre di Benni scatterà un bacio. Effusione inaspettata ma gradita che farà comprendere al figlio di Werner come non ci sia alcun paragone tra la storia sentimentale che intratteneva con Lia rispetto a quella attuale con la dark lady. Robert, quindi, inizierà a meditare di troncare la relazione con Kalenberg.

Josie, intanto, avrà un'illuminante idea per far aumentare le entrate dell'hotel di lusso e, dopo averne parlato con Constanze, quest'ultima penserà bene di riferirla a Paul spacciandola per propria. Dopo un dialogo con mamma Selina, l'avvocatessa sceglierà la strada della sincerità e racconterà la verità al direttore amministrativo.

Robert inizierà a meditare di lasciare Ariane

La felice relazione sentimentale tra Cornelia e Robert è stata messa in discussione dal momento in cui Ariane ha voluto conquistare in ogni modo il giovane albergatore. Dopo aver cercato invano di mettere i due fidanzati l'uno contro l'altro, la dark lady aveva escogitato un piano tanto diabolico quanto efficace, facendo credere a Lia e Robert che potessero essere consanguinei.

Tesi avallata dalla nomea di donnaiolo di Werner in età giovanile e che lo stesso Saalfeld aveva dato per plausibile.

Da quel momento Cornelia e Robert si erano lasciati a malincuore, e Ariane era riuscita a far breccia nel cuore del padre di Valentina.

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, alcune frizioni con la partner porteranno Robert a confidarsi con l'ex Cornelia, e tra i due scoccherà un bacio, in seguito al quale Saalfeld junior inizierà a pensare di lasciare Ariane perché reputerà che la storia tra lui e Lia valeva molto di più di quella attuale.

Constanze rivelerà a Paul di aver rubato un'idea a Josie

Durante un turno di lavoro, Josie avrà un'idea illuminante che potrebbe permettere all'hotel a cinque stelle di risollevarsi finanziariamente. La giovane Klee penserà che, sfruttando il campo da golf che hanno sia il Fürstenhof che molti stabilimenti similari, si potrebbe organizzare una competizione che spinga appassionati e sponsor ad investire.

Entusiasta per l'idea, la figlia di Yvonne la racconterà a Constanze, ma quest'ultima la riferirà a Paul spacciandola per propria.

L'avvocatessa tornerà sui propri passi dopo un dialogo con mamma Selina, rivelando poi al direttore amministrativo di aver rubato l'idea a Josie.