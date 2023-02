Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily di stampo bavarese ideata da Bea Schmidt, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 20 a domenica 26 febbraio, raccontano che Robert noterà che tra Cornelia ed Erik sta nascendo qualcosa e ne sarà infastidito, mentre Henning si renderà conto di aver preso un granchio con Shirin e chiederà perdono alla stessa donandole un mazzo di fiori. Constanze, intanto, comprenderà che Paul si fida di Josie e non di lei, nel frattempo il dark man attirerà Lia nella stalla con un pretesto.

Yvonne farà visita alla figlia Josie, ma quest'ultima non ne sarà affatto entusiasta.

Robert infastidito dalla vicinanza tra Erik e Lia

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, riguardo alle puntate dal 20 al 26 febbraio, riportano che Robert si domanderà se vorrà portare avanti la relazione sentimentale con Ariane o meno, nel frattempo il giovane albergatore non potrà non notare la vicinanza improvvisa tra l'ex fidanzata Cornelia ed Erik.

Vicinanza tra i due che farà storcere il naso al figlio di Werner, così quando Lia lo noterà s'inalbererà e affronterà l'ex.

Gerry, notando quanto Shirin sia ferita dal fatto che Henning non la sostenga, non capirà come il sommelier abbia difficoltà ad apprezzare una donna meravigliosa come l'inserviente.

Il cugino di Maja, resosi conto di averla combinata grossa, chiederà il perdono a Ceylan regalandole dei fiori.

Paul avrà difficoltà a testimoniare contro Ariane come gli ha chiesto di fare Christoph, quindi il direttore amministrativo del lussuoso hotel si confiderà con Josie, la quale gli suggerirà di non dare retta a Saalfeld.

Paul ringrazierà la giovane Klee per l'aiuto e Costanze di conseguenza si renderà conto come l'uomo nutra fiducia più nella figlia di Yvonne che in lei.

Christoph e Paul, successivamente, scopriranno che Werner ha ricevuto un conto parecchio alto per una consulenza. A fronte di ciò il padre di Tim vorrà vederci chiaro a riguardo e verrà a conoscenza di qualcosa di interessante che potrà sfruttare a proprio favore.

Arriverà Yvonne e Josie non ne sarà felice

Dopo la ramanzina subita da Lia, Robert capirà di dover lasciare sentimentalmente libera l'ex partner. Quest'ultima tuttavia perderà la facilità col quale flirtava con Erik dopo l'incidente. Vogt al contempo attirerà la madre di Benni nella stalla con un pretesto.

Henning, dopo aver riflettuto a seguito di un dialogo con Rosalie, chiederà nuovamente perdono a Shirin.

Christoph, invece, farà presente a Werner che proseguirà col suo ricatto, se non dovesse cambiare registro al più presto.

Yvonne, infine, arriverà a Bichlheim per fare una visita inaspettata alla figlia Josie, ma quest'ultima non ne sarà affatto felice, tanto da rifiutare involontariamente e in maniera brusca la serata di biliardino programmata con Paul nelle ore serali.