Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato bavarese targato Bea Schmidt, raccontano che Karl incastrerà sia Ariane che Christoph, con la dark lady che dovrà cedere metà delle sue quote dell'hotel a Saalfeld per un prezzo ridicolo e quest'ultimo che dovrà versare due milioni di euro al signor Karl Kalenberg. Nel tentativo di risollevarsi finanziariamente, il padre di Tim avrà in mente di creare una catena internazionale di hotel esclusivi, mettendo Fürstenhof al centro del progetto.

Per far sì che ciò accada, Christoph proporrà a Werner e Robert di cedergli il 5% delle loro azioni dell'hotel in cambio del 10% delle quote della futura catena internazionale che creerà. Josie, dopo essere stata licenziata da Konopka, deciderà di dimettersi anche dal ruolo di assistente di Paul a causa delle continue angherie subite da parte di Constanze. André, infine, darà alla giovane Klee una nuova chance per rientrare nella sua cucina, così la figlia di Yvonne cucinerà una bistecca che lascerà il cuoco senza fiato.

Christoph vorrebbe creare una nuova catena internazionale di hotel

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore evidenziano che Karl si renderà conto che l'alleanza con Christoph non funzionerà come auspicava, quindi deciderà non soltanto di vendicarsi dell'ex moglie Ariane ma anche dell'albergatore.

Karl costringerà la dark lady a cedere metà delle sua azioni del Fürstenhof a Saalfeld ad un prezzo oltremodo vantaggioso e, di conseguenza, Christoph si vedrà costretto da una clausola del contratto a versare due milioni di euro al signor Karl.

Tramortito da tale batosta economica, Christoph cercherà di risollevarsi in tal senso e penserà di creare una nuova catena internazionale di hotel, mettendo proprio il Fürstenhof al centro del progetto.

Per iniziare a porre le basi in questo senso, il padre di Tim proporrà ai soci Werner e Robert di cedergli il 5% delle azioni dell'hotel in cambio del futuro 10% della catena internazionale che creerà.

Josie cucina una bistecca lasciando André senza fiato

Il carattere fumantino di Josie aveva portato l'aspirante cuoca a essere licenziata dalla cucina del lussuoso hotel dopo aver insultato una cliente, così la ragazza aveva iniziato a lavorare come assistente di Paul.

Nei prossimi episodi della soap, Constanze si divertirà a mettere i bastoni tra le ruote a Josie e ciò esaspererà a tal punto la figlia di Yvonne che deciderà di licenziarsi dal ruolo di assistente del direttore amministrativo.

A quel punto, la giovane Klee si renderà conto che l'unica sua vera ambizione sarà tornare a lavorare per il suo idolo André, quindi chiederà allo stesso di fornirle una seconda chance professionale.

Il cuoco accetterà e le dirà che se vuole rientrare in cucina dovrà cucinare un piatto di carne in maniera eccelsa. Josie, mettendo da parte di suoi principi vegetariani, cucinerà una bistecca che lascerà Konopka senza fiato, tanto che l'uomo la riassumerà senza pensarci troppo.