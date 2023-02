Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che le puntate dall'1 al 4 marzo saranno ricche di colpi di scena per i protagonisti. Demir sarà accusato di aver ucciso Cengaver ma riuscirà a scappare con Zuleyha e la famiglia a Berlino. Per la famiglia Yaman, però, ci sarà un imprevisto a causa della salute di Adnan che costringerà Demir a tornare indietro per andare in ospedale. Saniye, invece, penserà di dare dei soldi a Seher in cambio del bambino che ha in grembo ma scoprirà che lo ha perso.

Anticipazioni Terra Amara: Yilmaz furioso per la morte di Cengaver

Le anticipazioni di Terra Amara dall'1 al 4 marzo raccontano che dopo l’omicidio di Cengaver, Yilmaz sarà furioso per la perdita del suo amico. L'uomo penserà di parlare con Zuleyha, ma Fekeli riuscirà a fermarlo. Il patrigno farà capire all'imprenditore che Mujgan lo ama sinceramente mentre Zuleyha si è rifatta una vita. Il prossimo obiettivo di Yilmaz sarà quello di ristrutturare la ex villa di Sermin per andare ad abitare lì, ma quando Demir scoprirà i suoi piani andrà su tutte le furie. Quest'ultimo, inoltre, chiederà alla madre di procurargli dei documenti per fuggire a Berlino con Zuleyha. Demir riuscirà a fingere un’aggressione, ferendosi alla pancia e verrà operato in ospedale da Mujgan.

Anticipazioni puntate dall'1 al 4 marzo: Yilmaz si scuserà con Zuleyha

Nelle puntate di Terra Amara dall'1 al 4 marzo inoltre, Yilmaz deciderà di scusarsi con Zuleyha e riuscirà ad incontrarla grazie alla complicità di Gulten per parlare della lettera ricevuta. Non tutto, però, andrà come previsto, perché Demir interromperà l'incontro e costringerà sua moglie a fuggire insieme a lui, Akkaya si metterà sulle loro tracce.

Nel frattempo, Julide interrogherà Hunkar, ma la donna negherà ogni suo coinvolgimento nella fuga di suo figlio e della moglie.

Saniye vuole dare denaro a Seher in cambio del bambino

Le anticipazioni di Terra Amara dall'1 al 4 marzo rivelano che durante la fuga di Demir, e la sua famiglia, accadrà qualcosa che scombussolerà ancora una volta tutti i progetti.

Il piccolo Adnan si ammalerà e le sue condizioni non miglioreranno, tanto che il marito di Zuleyha deciderà di tornare ad Adana per farlo visitare. In ospedale, Sabahattin deciderà di concedere all'uomo il tempo sufficiente per controllare che suo figlio sia fuori pericolo prima di avvisare le forze dell'ordine e farlo costituire. Nel frattempo, Hatip inizierà a temere una vendetta da parte di Yaman, accusato al suo posto, e contatterà Sermin per avere protezione da lei. In assenza di suo figlio, Hunkar inizierà ad occuparsi dell’azienda di famiglia, ma si accorgerà subito che la situazione finanziaria è alquanto preoccupante. Infine, Saniye proporrà a Seher di dare a lei il figlio che ha in grembo in cambio di soldi, ma verrà a sapere che l'amante di suo marito ha perso il bambino.