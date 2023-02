L'appuntamento con Terra Amara è confermato dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Demir e Yilmaz si ritroveranno entrambi in carcere e si proverà a fare in modo che non si incontrino.

Zuleyha va su tutte le furie: anticipazioni Terra amara al 3 marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara fino al 3 marzo 2023, rivelano che Zuleyha proverà a raggiungere il carcere per poter parlare con Demir, ma verrà fermata e ostacolata da Saniye.

Intanto Gaffur confermerà a Saniye di essere stato lui a nascondere la lettera scritta da Zuleyha.

A causa della situazione della lettera, Zuleyha andrà su tutte le furie, al punto da volere che Hunakr licenzi sia Gaffur che Saniye.

Nonostante tale richiesta, Hunkar deciderà di seguire una strada diversa: la donna, pur essendo consapevole della colpevolezza di Gaffur, proverà a far leva sul fatto che non ci sono delle prove certe, motivo per il quale deciderà di non cacciarlo via dalla tenuta.

Yilmaz in forte crisi: anticipazioni Terra Amara 27 febbraio-3 marzo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Yilmaz, dopo aver saputo dell'omicidio di Cengaver, vorrà farsi giustizia da solo e, come se non bastasse, vorrebbe avere un confronto chiarificatore con Zuleyha, per mettere la parola fine ai malintesi che ci sono stati tra di loro.

Prima di passare ai fatti, l'uomo deciderà di confrontarsi con Fekeli, il quale lo inviterà a fare una riflessione ben precisa.

Fekeli lo metterà al corrente della verità dei fatti: Yilmaz è sposato con Mujgan, che lo ama profondamente e anche Zuleyha è una donna sposata. Alla luce di questo confronto, la situazione per Yilmaz diventerà sempre più complicata e l'uomo si ritroverà catapultato nello sconforto assoluto.

Yilmaz rivede Zuleyha: anticipazioni Terra Amara al 3 marzo 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara fino al 3 marzo 2023, rivelano che Demir in carcere si lascerà andare allo sconforto assoluto , dato che rischia una condanna fino a venti anni di reclusione o addirittura la pena capitale.

Intanto Yilmaz farà ristrutturare l'ex casa di Sermin che si trova a pochi passi dalla villa di Demir: quando quest'ultimo lo scoprirà, non la prenderà affatto bene.

Nel frattempo, Yilmaz è sempre più convinto di volersi scusare con Zuleyha e grazie all'intervento di Gulten, i due riusciranno ad avere un incontro. Peccato, però, che a tale appuntamento a sorpresa arriverà anche Demir. Cosa succederà a quel punto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.