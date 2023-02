Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Terra Amara', incentrata sulla vita e gli amori di alcuni abitanti di un paese chiamato Cukurova, nella provincia di Adana. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 18 febbraio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gravidanza di Zuleyha Yaman, sulla furiosa reazione di Demir, sulla decisione della donna di abortire, sui preparativi per il matrimonio di Yilmaz e Mujgan, sul ritrovamento di Cetin e sul triangolo fra Gaffur, Saniye e Seher.

Hunkar salva la vita a Zuleyha

Le anticipazioni di 'Terra amara' ci segnalano che, messo alle strette, Gaffur racconterà ad Hatip alcune vicende della famiglia Yaman. Nel corso dei preparativi per le sue nozze con Mujgan, Yilmaz incontrerà Zuleyha Yaman e non riuscirà a rimanere indifferente nei sui confronti. Più tardi, la donna avrà un malore e verrà condotta in ospedale.

Dopo aver saputo dei frequenti svenimenti di Zuleyha, Sabahattin si insospettirà e la sottoporrà ad alcuni esami, scoprendo che è incinta. Saputo ciò, Demir andrà su tutte le furie, convinto che la moglie lo abbia tradito nuovamente con Yilmaz. Lei negherà ogni accusa ma Demir non crederà alle sue parole e lo scontro degenererà.

Solo l'intervento di Hunkar riuscirà ad evitare il peggio per Zuleyha. Dopo essersi calmato, Demir deciderà di sottoporsi ad un test di fertilità scoprendo di non essere sterile.

Saputo ciò, l'uomo tornerà alla villa, scoprendo che la moglie si è recata insieme a Sermin da un medico che pratica aborti. Yilmaz rimarrà sconvolto nel sapere che Zuleyha è in attesa del suo secondo figlio.

Nonostante ciò, farà di tutto per convincere i genitori di Mujgan a partecipare alle loro nozze.

Saniye non riesce a perdonare Gaffur per il suo tradimento

Cetin troverà un pacchetto che Gaffur aveva nascosto in un muro, un pacchetto contenente dei soldi, i documenti d'identità falsi di Yilmaz e Zuleyha Yaman e una lettera scritta da quest'ultima.

Non sapendo cosa fare, l'uomo consegnerà tutto a Yilmaz che riporrà ogni cosa in un cassetto senza rendersi conto della lettera. Il giorno dopo le sue nozze con Mujgan, l'uomo aprirà il cassetto per rivedere i documenti e controllare il frammento di lettera, scoprendo che era di Zuleyha in merito a ciò che le succedette da quando lui fini in carcere. Gaffur tenterà di recuperare il suo rapporto con Saniye che non gli perdonerà il suo tradimento, non facendolo dormire a casa loro. Più tardi, l'uomo porterà dei soldi a Seher e le prometterà di divorziare da Saniye per stare con lei.