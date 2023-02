Azize rischierà di perdere la vita nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo una colluttazione con Betül, che vorrà sottrarle la foto che ritrae Demir insieme ad Hakan, la nonnina cadrà e sbatterà la testa.

In un primo momento la ragazza penserà che sia morta, così correrà a casa per raccontare a Sermin quanto accaduto.

Züleyha potrebbe scoprire la vera identità di Mehmet

Nelle prossime puntate, la relazione tra Züleyha e Mehmet proseguirà a gonfie vele. Züleyha si risveglierà dal coma, tornerà a casa e avrà modo di vivere la sua storia d'amore dopo tanto dolore.

I due si baceranno e saranno molto affettuosi l'uno con l'altra.

Mehmet, intanto, continuerà a mentire in merito alla sua vera identità: non le ha ancora detto che in realtà è Hakan Gümüşoğlu. Lui, intanto, si trova in una situazione molto critica perché Hakan è ricercato in tutta la Turchia in quanto è un trafficante d'armi.

Alla televisione, durante il telegiornale, un giornalista avrà intenzione di mostrare una foto di Hakan e tutta Çukurova non vedrà l'ora di vederla, compresa Züleyha, visto che il giovane è il peggior nemico della famiglia Yaman. Tutti saranno davanti alla televisione, compreso Mehmet, e per lui la situazione potrebbe peggiorare da un momento all'altro.

Betül rischia di porre fine alla vita di Azize

Per quanto riguarda Betül, tra le cose di Azize troverà qualcosa di inaspettato e vorrà appropriarsene. La nonnina, però, non le permetterà di prenderla, così nascerà un'accesa discussione e tra le due ci sarà anche una colluttazione che porterà Azize a rischiare di morire.

Cosa avrà trovato Betül di tanto importante, al punto di rischiare di uccidere la nonnina?

Tra gli effetti personali della donna ha trovato la foto che mostra che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gümüşoğlu. Rimarrà scioccata. Chiederà alla donna la foto, ma Azize si innervosirà parecchio e si rifiuterà di fargliela prendere. Avranno un'accesa discussione e la nonnina finirà per battere la testa e cadere. Betül si spaventerà parecchio, in quanto crederà che la donna sia morta.

Sermin minaccia la nonnina

Betül correrà a raccontare ciò che è successo alla mamma, che si arrabbierà parecchio per quello che combinato. Così Sermin andrà a Villa Yaman per cercare di sistemare le cose e soprattutto per capire se Azize è effettivamente morta.

Dopo essere giunta a Villa Yaman, Sermin avrà modo di constatare che Azize è viva, ma nonostante la demenza senile si ricorderà che Betül l'ha quasi uccisa. Così Sermin la minaccerà: "Se non tieni la bocca chiusa, giuro che ti ammazzo".

Azize, molto spaventata, obbedirà all'ordine, e quando Fadik e Lütfiye giungeranno in casa dirà che è inciampata e ha battuto la testa.