Züleyha contesa da Fikret e Hakan nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Ormai Demir è un capitolo chiuso e la sua scomparsa aprirà nella vita della donna nuovi orizzonti sentimentali. Da una parte c'è Mehmet/Hakan, che da tempo le sta molto vicino, ma a quanto pare anche Fikret prova dei forti sentimenti per lei, al punto che vorrebbe farle la proposta. L'amico Çetin, però, non sarà pienamente d'accordo con lui.

Fikret e l'amore che prova per Züleyha

Züleyha diventerà la donna più contesa di Çukurova e anche Fikret sarà tra i suoi corteggiatori.

Anche se lui inizialmente non ammetterà di amarla, coloro che gli stanno intorno si accorgeranno che il giovane prova dei sentimenti sinceri per colei che è stata la moglie del suo fratellastro.

Proprio per questo motivo ha litigato molto spesso con Mehmet/Hakan, visto che quest'ultimo è colui che è stato molto vicino a Züleyha nell'ultimo periodo. Mehmet ha anche detto a Züleyha che il cognato prova dei sentimenti per lei, ma la donna non gli ha mai dato retta. Fikret è geloso del rapporto che si è creato tra di loro e non riuscirà più a nasconderlo. Non riuscirà nemmeno a celare l'amore che prova per Züleyha, così si confiderà con Çetin.

Çetin manda in crisi il povero Fikret

Fikret confesserà a Çetin di amare Züleyha e l'amico lo guarderà con aria incredula.

Racconterà i suoi sentimenti in maniera abbastanza minuziosa: nei mesi in cui erano alla ricerca di Demir non sentiva nulla per la giovane, ma piano piano in lui è cambiato qualcosa. Dopo che ha scoperto che Demir è stato assassinato, sentiva questo forte desiderio di proteggerla e non perché è stata la moglie del suo fratellastro.

Nonostante il racconto Çetin sarà abbastanza pragmatico: secondo lui in certe occasioni della vita non bisogna seguire il cuore, ma la ragione. Saranno delle parole che manderanno in crisi il povero Fikret.

Fikret vorrebbe farsi avanti con Züleyha

Lo scoraggiare di Çetin farà stare molto male Fikret, forse perché pensava che confidando i suoi sentimenti per Züleyha all'amico l'avrebbe incoraggiato a farsi avanti con lei e invece non è stato così.

A Çetin dispiacerà che l'amico stia soffrendo, ma avrà le idee molto chiare: molte volte è la vita a indicarci con chi stare e noi non possiamo fare altro che accettare la cosa.

Fikret non sarà per niente soddisfatto del consiglio dell'amico: lui vorrebbe fare la proposta a Züleyha e Çetin non ha fatto altro che dissuaderlo: forse sarebbe stato meglio dirlo direttamente alla giovane donna. Se veramente trovasse il coraggio di farsi avanti, come potrebbe reagire Züleyha? Accetterebbe di stare con lui oppure preferirebbe Mehmet?