Sermin sarà una delle protagoniste delle prossime puntate di Terra amara.

La donna scagionerà Demir Yaman e lo farà solo perché costretta da Hunkar e dietro una lauta somma di denaro. Tutto accadrà dopo l'incidente che costringerà Sermin al ricovero in ospedale.

Sermin promette di scagionare Demir dietro compenso: trame Terra amara

Le prossime puntate di Terra Amara, saranno ricche di colpi di scena. Anche questi nuovi episodi terranno incollati i telespettatori alla Tv, soprattutto perchè il pubblico sarà curioso di sapere se Demir Yaman riuscirà a dimostrare la sua innocenza e a uscire dal carcere.

L'uomo è in carcere con l'accusa di aver assassinato Cengaver. Ad accusarlo Sermin, la quale ha testimoniato il falso per vendicarsi dell'incendio della casa da parte del cugino. La donna, in combutta con Hatip, il vero assassino, cercherà di ingannare Hunkar, facendole credere di essere disposta a ritrattare la testimonianza dietro il pagamento di un milione di lire turche. Sermin saprà che, per recuperare tale somma, Hunkar dovrà vendere sottocosto i terreni di famiglia. Il piano però si incepperà dal momento in cui, ad acquistare i terreni, sarà Fekeli e non Hatip.

Hunkar costringe Sermin a ritrattare la testimonianza: spoiler Terra amara

In Terra amara, Sermin si farà comunque pagare da Hunkar, ma non andrà in tribunale a ritrattare la testimonianza.

Deciderà invece di fuggire in Francia con tutto il denaro, piantando in asso anche Hatip. Quest'ultimo, dopo aver scoperto il doppio gioco della donna, darà ordine ai suoi scagnozzi di farla pagare a Sermin. Poco dopo, la donna verrà trovata insanguinata e priva di sensi nella sua auto. Trasportata in ospedale, sarà salvata da Sabahattin e Mujgan.

Dopo alcune ore passate in stato di incoscienza, Sermin si risveglierà e si ritroverà subito a fare i conti con l'ira di Hunkar. La madre di Demir infatti, vorrà che la nipote rispetti gli accordi fatti in precedenza e farà sì che il pubblico ministero Julidec Yalçınkaya vada in ospedale per raccogliere la sua testimonianza.

Terra amara: Sermin scagiona Demir, Yaman torna in libertà

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, si vedrà quindi Sermin costretta in qualche modo a dire finalmente la verità sulla morte di Cengaver. Grazie alla sua testimonianza, Demir sarà scagionato, anche se la donna non rivelerà al procuratore l'identità del vero assassino. Hatip, nel timore che la sua ex alleata possa fare il suo nome, sparirà per qualche tempo da Cukurova. Resta il fatto che Demir, riuscirà finalmente a tornare in libertà, prosciolto da ogni accusa.