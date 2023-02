Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, tutta Çukurova si riunirà per dare l'ultimo saluto a Hünkar, morta per mano di Behice. Durante il funerale, però, accadrà qualcosa di inaspettato: la polizia giungerà per arrestare Sevda con l'accusa di aver ucciso Hünkar. Sarà Behice a incastrarla e a Sevda non resterà che provare la sua innocenza.

Üzüm consola Demir

Durante le prossime puntate tutti a Villa Yaman saranno devastati per la morte di Hünkar. È stato Demir a trovare la salma della madre tra le rovine e nella tenuta si svolgerà la veglia funebre.

In questa occasione la piccola Üzüm si avvicinerà a Demir e gli regalerà un fazzoletto molto speciale: glielo aveva regalato la signora Hünkar quando aveva iniziato la scuola e ora vuole che sia suo.

Gli dirà che ora Hünkar è un angelo proprio come la sua mamma, e se anche si sente triste e gli viene voglia di piangere, un giorno questo dolore passerà, anche se la mamma non gli smetterà mai di mancare. Demir abbraccerà teneramente la bambina e le prometterà di non piangere più.

Sevda alla veglia funebre di Hünkar

Durante la veglia arriverà a sorpresa anche Sevda, che porgerà le condoglianze a Züleyha. Il tutto avrà come sottofondo i mormorii delle persone che non solo commenteranno la scena, ma si chiederanno chi possa essere stato a uccidere Hünkar.

Sevda capirà che la sua presenza potrebbe creare dei problemi, così deciderà di andare via e di non fermarsi per il funerale. Züleyha vorrebbe che rimanesse, ma Sevda si accorgerà che tutti la guarderanno male, così se ne andrà via.

Demir, disperato, si sfoga con Sevda

Quando Sevda uscirà dalla villa noterà da lontano Demir.

Si avvicinerà e il giovane la stringerà stretta a sé. Lui ha sempre considerato Sevda come una seconda madre e sarà per lui un grande aiuto ora che ha il cuore spezzato per la morte di Hünkar.

Sevda gli offrirà tutto il suo sostegno e Demir si sfogherà con lei, dicendo che farà tutto il possibile pur di scoprire chi abbia veramente ucciso la madre.

Alla fine, visto il dolore di Demir, Sevda deciderà di partecipare anche al funerale.

L'arresto di Sevda

Arriverà il momento del funerale di Hünkar e tutta Çukurova si stringerà intorno alla famiglia Yaman per salutare la cara estinta. Durante le esequie, però, accadrà qualcosa di inaspettato: alla cerimonia arriverà la polizia, pronta ad arrestare Sevda con l'accusa di aver ucciso Hünkar. Le diatribe che ci sono state tra le due donne faranno sorgere dei sospetti alle forze dell'ordine, che saranno però ben lontane dalla verità.

È stata Behice a uccidere Hünkar, e a quanto pare sarà proprio lei a incastrare Sevda. Che cosa avrà fatto per farla cacciare nei guai?