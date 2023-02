La serie televisiva turca Terra Amara mantiene vivo l’interesse del pubblico su Canale 5. Nel corso degli episodi in programmazione prossimamente, la domestica Gulten Taşkın (Selin Genç) sarà convinta che il suo onore sia stato macchiato per sempre a causa della violenza subita da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy). Per tale motivo la fanciulla si darà alla fuga quando Çetin Ciğerci (Aras Şenol) chiederà la sua mano.

Trame turche, Terra amara: Gulten si allontana da Cetin

Nelle nuove puntate, in onda prossimamente, al centro della scena ci sarà anche il rapporto tra Gulten e Cetin.

La domestica non riuscirà a intraprendere una relazione con il lavoratore di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), in quanto continuerà a essere abbastanza terrorizzata dalla violenza subita dall’ormai defunto Ercüment, morto per mano di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

La fanciulla, convinta che il corpo senza vita del cugino di Demir (Murat Ünalmış) sia stato occultato, non parlerà con nessuno del dramma vissuto. Inizierà a essere più tranquilla nell’istante in cui verranno concluse le indagini. Nonostante ciò Gulten, sentendosi disonorata, deciderà di prendere le distanze da Cetin. Quest’ultimo non riuscirà a capire l’atteggiamento della donna, visto che verrà respinto quando Cetin proverà ad avvicinarsi alla sorella di Gaffur.

Gli ospiti di una festa della famiglia Yaman vengono avvelenati, la sorella di Gaffur si rifiuta di sposare Cetin

In seguito Gaffur Taşkın (Bülent Polat) si vedrà costretto ad acquistare del pollo avariato da Hatip Tellidere (Mehmet Polat), tutto ciò per non essere ancora riuscito a fargli riavere il denaro che gli ha dato in prestito.

Il cibo verrà impiegato durante una cerimonia di circoncisione organizzata dalla famiglia Yaman e intossicherà tutti gli ospiti. A rimanere intossicata sarà anche Gülten, che per riprendersi verrà ricoverata in ospedale. In tale circostanza la domestica avrà un chiarimento con la cognata Saniye (Selin Yeninci). Cetin, invece, approfitterà dell’occasione per corteggiare la sorella di Gaffur presentandosi da lei con delle rose, ma le farà sapere che il mittente è Fekeli.

Gulten, quando il suo spasimante vorrà ricevere delucidazioni sul suo allontanamento, continuerà a tacere sul terribile gesto di Ercument. Cetin, essendo molto innamorato, non mollerà la presa, dato che dagli spoiler si evince che inviterà la domestica a presentarsi al lago. La ragazza accetterà di recarsi all’appuntamento, ma farà un passo indietro non appena l’uomo di fiducia di Yilmaz e Fekeli le farà una proposta di matrimonio. Gulten, ancora profondamente affranta, scoppierà a piangere e dirà a Cetin di non poterlo sposare.