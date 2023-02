Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra Amara, riguardanti ciò che andrà in onda venerdì 3 febbraio 2023. In particolare, si vedrà Yilmaz Akkaya andare alla ricerca di Gulten, dopo aver scoperto che è stata lei a scrivere la lettera ai genitori di Mujgan. Yilmaz inoltre, non perderà occasione per smascherare Hatip di fronte ai membri del consiglio della camera di commercio.

Yilmaz smaschera Hatip di fronte a tutti

Terra amara continua ad andare in onda con successo nel pomeriggio di Canale 5. Ogni giorno, la soap Tv turca viene seguita da una media di più di 2 milioni telespettatori.

Merito anche delle trame sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena. Anche l'episodio in onda venerdì 3 febbraio, non deluderà le aspettative del pubblico di Canale 5. Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che Yilmaz metterà il perfido Hatip con le spalle al muro. Il figlioccio di Fekeli durante una riunione alla Camera di commercio di Adana, informerà i membri del consiglio delle manovre sporche di Hatip. Il consiglio, quindi, lo allontanerà dalla riunione. Non è escluso che l'uomo vorrà vendicarsi per questo affronto. Se ne saprà di più nelle prossime puntate.

Yilmaz scopre che a mettere in guardia i genitori di Mujgan è stata Gulten

Scorrendo le anticipazioni di questo nuovo episodio di Terra amara, si viene anche a sapere che Yilmaz farà una scoperta che lo lascerà senza parole.

L'ex meccanico infatti, verrà a sapere che a scrivere la lettera ai genitori di Mujgan è stata Gulten. Forse non tutti ricordano che nella missiva, era stato svelato il passato da galeotto di Yilmaz. Una rivelazione che aveva portato i genitori della dottoressa a cercare di dividere la figlia da Yilmaz. Ebbene, saputo che tutto è stato opera di Gulten, Yilmaz andrà alla ricerca della domestica per parlarle e per ascoltare le sue giustificazioni.

Akkaya non riuscirà a trovarla, visto che la ragazza sarà fuori per una commissione.

In Terra amara Ercument avvicina Gulten: trama del 3 febbraio

Nel corso della puntata in onda il 3 febbraio, la trama si sposterà quindi su Gulten. La cognata di Saniye, dopo il matrimonio del figlio del capo villaggio, continuerà a pensare a Cetin che, in quell'occasione, non le aveva tolto gli occhi di dosso.

Ci sarà, però, anche un'altra persona che vorrà conquistarla. Si tratta di Ercument, il cugino di Demir. L'uomo infatti, non si capaciterà del fatto che Gulten non abbia ceduto alle sue avance, come invece hanno fatto le altre domestiche. Sarà inammissibile per lui che la domestica lo abbia rifiutato. Ecco perché, in questo nuovo episodio, Ercument si avvicinerà a Gulten proprio mentre lei sarà fuori per la commissione. Cosa avrà in mente il cugino di Demir? Lo si scoprirà nelle puntate successive, visto che l'uomo attirerà la domestica in un luogo isolato per poi violentarla. Per saperne di più, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Terra amara, in onda su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.