Tante novità arrivano in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Gaffur Taskin compierà un furto ai danni della moglie Saniye per saldare un debito contratto con il diabolico Hatip Tellidere.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur cade nel tranello di Hatip

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi in programma prossimamente in tv rivelano che Gaffur sarà sempre più in difficoltà.

Tutto inizierà quando il capomastro verrà derubato di una cospicua somma di denaro destinata a Hunkar.

Taskin, infatti, verrà accerchiato da due brutti ceffi mentre stava tornando alla fattoria. Neanche a dirlo, il marito di Saniye cadrà nel panico per paura di subire una punizione dai padroni dopo essere stato derubato di tutti i loro soldi. Per questo motivo, il capomastro chiederà a Hatip di prestargli del denaro all'oscuro che quei due malviventi erano in realtà due suoi scagnozzi. Purtroppo il fratello di Gulten cadrà nel tranello organizzato da Tellidere.

Hatip esige dal marito di Saniye la restituzione di 5 mila lire turche

Negli episodi turchi di Terra amara, Hatip convincerà Gaffur ad acquistare una partita di pollo dai suoi allevamenti per saldare una parte del debito. Purtroppo la carne provocherà una grave intossicazione quando verrà servita agli ospiti in occasione della festa della circoncisione alla fattoria.

Intanto, Hatip diventerà sempre più minaccioso nei confronti del marito di Saniye, che nel frattempo verrà già aspramente rimproverato dai suoi superiori. A tal proposito, Tellidere esigerà di riavere indietro oltre 5 mila lire turche entro due giorni. Problemi che aumenteranno per Taskin in quanto impossibilitato a confidarsi con i signori Yaman visto che è stato declassato ai lavori di pastorizia.

Di conseguenza, l'uomo dovrà trovare in tutta fretta il denaro, tanto da pensare di vendere la sua moto a un meccanico. Ma quest'ultimo offrirà solo 100 lire turche per l'acquisto del veicolo e per questo il fratello di Gulten declinerà l'offerta.

Gaffur ruba i gioielli di sua moglie

Gaffur apparirà disperato nella sua ricerca di soldi per risaldare il debito di Hatip e per questo arriverà a macchiarsi di furto.

Il capomastro, infatti, perlustrerà la sua abitazione fino a trovare il cassetto in cui sua moglie ha nascosto i gioielli d'oro. Taskin, a questo punto, non esiterà a vendere i preziosi per mettere insieme il gruzzoletto necessario a ripagare Tellidere. Alla fine, l'uomo lascerà la porta dell'abitazione aperta per far credere a Saniye che un ladro sia entrato nella loro abitazione.