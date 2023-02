Terra Amara, il grande successo di Canale 5, è arrivato alla sua seconda stagione dove non mancheranno i colpi di scena. Nel corso della puntata che andrà in onda martedì 21 febbraio alle 14:10, Demir appiccherà il fuoco alla casa di Sermin dopo aver scoperto che ha aiutato Zuleyha intenzionata di abortire.

Demir fermerà in tempo sua moglie dal commettere questo atto e la famiglia Yaman si trasferirà temporaneamente ad Istanbul. Infine, Yilmaz consegnerà la lettera di Zuleyha al suo padrino che, finalmente, apprenderà che a muovere i fili della vita di Akkaya e dell'ex fidanzata, è stata la signora Hunkar.

Yilmaz non smette di pensare a Zuleyha in Terra Amara

Nella puntata precedente, Yilmaz, il mattino seguente alla cerimonia di matrimonio, ha trovato una missiva da parte della sua ex fidanzata risalente al periodo in cui era in carcere ed è venuto a conoscenza che Zuleyha ha accettato di sposare Demir per salvargli la vita e che non ha mai smesso di amarlo.

Yilmaz sarà addolorato e non riuscirà a pensare ad altro che ad Altun che lui continua ad amare, soprattutto ora che ha scoperto la verità. Così, si recherà dal suo padrino per confidargli quanto appreso.

Akkaya consegna la lettera al suo padrino Fekeli

Il giovane Akkaya andrà da Fekeli e gli consegnerà la missiva per fargli leggere direttamente le parole di Zuleyha, soprattutto per fargli aprire gli occhi sulla signora Yaman che non è quella che crede sia.

Infatti, Yilmaz confiderà al suo padrino che è stata proprio Hunkar a muovere i fili della sua vita insieme all'ex fidanzata.

Ali Rahmet sarà dispiaciuto dopo aver scoperto questa triste realtà anche perché l'uomo arriverà alla conclusione che Hunkar gli ha mentito ogni volta che lui ha chiesto il reale motivo per cui Altun ha sposato Demir.

Demir ferma sua moglie e si vendica di Sermin in Terra Amara

Zuleyha ha chiesto aiuto a Sermin per recarsi dal dottore che le avrebbe praticato un aborto clandestino, mentre suo marito era ad Istanbul per le analisi di fertilità e Hunkar al matrimonio di Yilmaz e Mujgan.

Demir e sua madre riusciranno ad arrivare in tempo dal dottor Suavi per impedire a Zuleyha di abortire.

Infatti, arrivati a destinazione, il signor Yaman ammetterà a sua moglie di aver commesso un errore accusandola di averlo tradito, poiché ha scoperto che non è affatto sterile come credeva. Infine, il figlio di Hunkar si vendicherà di sua cugina per aver aiutato sua moglie nel tentativo di mettere fine alla gravidanza. Così, l'uomo andrà a casa di Sermin, la cospargerà di benzina e appiccherà il fuoco distruggendo completamente la villa.