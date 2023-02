Tornano le anticipazioni di Terra amara relative alla puntata che andrà in onda su Canale giovedì 2 febbraio 2023. In questo appuntamento Fekeli metterà in guardia Demir su Hatip, mentre Zuleyha e Gulten finalmente si riappacificheranno. Tutto accadrà dopo i festeggiamenti per il matrimonio del figlio del capo villaggio.

Gulten e Zuleyha fanno pace: trama Terra amara del 2 febbraio

Continua il successo di Terra Amara che, ogni pomeriggio, tiene incollati al televisore più di due milioni di telespettatori. Anche nell'episodio in onda giovedì 2 febbraio non mancheranno i colpi di scena.

In primis, i telespettatori vedranno che Gulten finalmente accetterà le scuse di Zuleyha. Accadrà il giorno dopo il matrimonio del figlio del capovillaggio a cui la domestica avrà partecipato e dove si sarà scambiata sguardi di intesa con Cetin. Gulten quindi, sembrerà nutrire una certa simpatia per il tuttofare di Fekeli e questo la porterà ad essere più comprensiva con Zuleyha. La domestica le ribadirà di aver davvero spedito la lettera a Yilmaz come le aveva chiesto di fare. La moglie di Demir sarà mortificata per il fatto di averla accusata ingiustamente e finalmente le due faranno pace.

Fekeli mette in guardia Demir su Hatip

Scorrendo le anticipazioni riguardanti l'episodio del 2 febbraio, si viene a sapere che Demir origlierà una conversazione telefonica tra la madre Hunkar e Fekeli.

Yaman avrà la conferma ai suoi sospetti. La madre e il vecchio boss continuano ad incontrarsi di nascosto. Per questo, deciderà di presentarsi anche lui all'appuntamento che si saranno dati Fekeli e Hunkar. Ali Rahmet a questo punto coglierà l'occasione per mettere in guardia Demir e Hunkar da Hatip. Rivelerà loro che l'uomo starà cercando di peggiorare i rapporti tra Demir e Yilmaz e racconterà dell'episodio in cui alcuni tirapiedi di Hatip avevano cercato di cacciare i braccianti dalle baracche fingendosi uomini di Demir.

Terra amara, prossime puntate: Hatip sotto accusa

In Terra amara la figura di Hatip sembrerà essere destinata a diventare sempre più protagonista delle trame. Dando uno sguardo alle trame successive, sarà Yilmaz a cercare di porre un freno alle cattiverie messe in atto dall'uomo. Durante una riunione della camera di commercio di Adana, Akkaya accuserà proprio Hatip di giocare sporco.

Sentendo le parole di Yilmaz, i membri del consiglio allontaneranno Hatip. Quest'ultimo si vendicherà per questo affronto? Lo si scoprirà seguendo le prossime puntate di Terra amara, ricordando che la soap tv turca va in onda dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 14:10. Chi volesse rivedere gli episodi già trasmessi, li può recuperare collegandosi al sito Mediaset Infinity.