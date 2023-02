Lunedì 6 febbraio inizia una nuova settimana di programmazione pomeridiana di Terra amara su Canale 5.

Il primo episodio settimanale vedrà Mujgan ancora all'oscuro di quanto accaduto a Yilmaz. Quest'ultimo si riprenderà in fretta e riuscirà a rivedere la fidanzata, facendole una serie di sorprese. Zuleyha invece, potrà riabbracciare il figlioletto Adnan, visto che Demir lo riporterà alla Villa.

Demir riporta a casa il piccolo Adnan: spoiler Terra amara del 6 febbraio

Lunedì 6 febbraio inizierà una nuova settimana di programmazione di Terra Amara. L'episodio comincerà dal momento in cui Zuleyha avrà perso i sensi dopo una crisi di nervi.

La donna non riuscirà più a sopportare di stare lontana dal piccolo Adnan.

Nel corso della nuova puntata, si vedrà quindi Demir prendere una decisione per non far più soffrire la moglie e non peggiorare ulteriormente le cose. In particolare Yaman riporterà a casa il bambino. Successivamente e chiederà perdono a Zuleyha per tutte le cattiverie e le sofferenze che le avrà fatto patire.

In Terra amara Mujgan è preoccupata per Yilmaz

Grazie al ritorno a casa di Adnan, Zuleyha si riprenderà in fretta, così come farà pure Yilmaz. Nel frattempo Mujgan sarà sempre più in ansia per il fatto di non aver più sentito il fidanzato. Fekeli, cercando di nascondere il suo ferimento, avrà mentito alla dottoressa, dicendole che Yilmaz era dovuto partire improvvisamente per una fiera.

Una bugia bella e buona e che farà sorgere qualche dubbio in Mujgan. La donna infatti, sempre più preoccupata, andrà a chiedere notizie sul fidanzato a Sabahattin.

Dopo essersi ripreso del tutto, Yilmaz cercherà di farsi perdonare dalla fidanzata per essere sparito.

Yilmaz si fa perdonare da Mujgan per essere sparito: spoiler Terra amara

Proseguendo con le anticipazioni di Terra amara, i telespettatori di Canale 5 vedranno Yilmaz dispiaciuto per aver fatto intristire Mujgan, pertanto deciderà di farle una serie di sorprese.

Per prima cosa le farà recapitare a casa l'abito da sposa. In seguito si presenterà senza preavviso in ospedale.

Per il momento dunque, tutti riusciranno a mantenere il segreto su quanto accaduto a Gulten e tra Yilmaz e Ercument.

Dando uno sguardo alle trame successive, i gendarmi ritroveranno il corpo del cugino di Demir. Hunkar di fronte al comandante di mostrerà sorpresa e addolorata e continuerà a portare avanti la farsa a dando poi ai funerali del nipote i due e a tutta la famiglia e a Gulten.