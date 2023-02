Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Terra amara che saranno trasmesse nel corso di questa stagione televisiva 2023 in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che, al centro delle trame ci saranno le tormentate vicende di Zuleyha: la donna, ancora una volta, si ritroverà in serio pericolo di vita e dovrà lottare con tutte le sue forze per evitare il peggio.

Zuleyha finisce in carcere: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della seconda stagione di Terra Amara in onda attualmente anche in Italia, rivelano che Zuleyha si ritroverà nei guai dopo aver tentato di uccidere Demir, provando a togliergli la vita con un colpo di arma da fuoco.

Il tentativo della donna non andrà a buon fine anche se, dopo quell'episodio, Zuleyha verrà arrestata e portata in carcere.

Da quel momento in poi, inizierà un vero e proprio calvario per la donna: Zuleyha inizierà a stare male, al punto da svenire e rendere necessario un ricovero in ospedale.

Nel momento in cui verrà sottoposta a tutti gli accertamenti medici e clinici del caso, verrà fuori che Zuleyha è stata vittima di un avvelenamento.

Il sospetto, infatti, è che qualcuno abbia voluto attentare alla vita della donna: per tale motivo verranno informate anche le forze dell'Ordine.

Zuleyha rischia la vita: anticipazioni Terra amara

La notizia ben presto si diffonderà anche in quartiere: le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra amara rivelano che in tanti inizieranno a sospettare che possa essere stato Demir ad aver architettato questo attentato ai danni di sua moglie, così da toglierle la vita.

Alla fine, però, si scoprirà che non è questa la realtà dei fatti: altri detenuti inizieranno a stare male e, dopo una serie di analisi, verrà fuori che tale avvelenamento è dovuto all'utilizzo di una pentola che usavano in carcere per preparare il cibo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: durante il suo ricovero in ospedale, la protagonista femminile della soap opera turca di Canale 5, si ritroverà per l'ennesima volta in serio pericolo di vita.

Behice vuole uccidere Zuleyha: nuove anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni della soap Terra amara rivelano che, Behice, si presenterà in ospedale vestita da infermiera e proverà ad iniettarle una sostanza misteriosa, con la quale desidera toglierle la vita.

Per fortuna, però, il piano di Behice non andrà in porto: Zuleyha riuscirà a smascherare la donna e inizierà ad urlare al punto da farla scappare ed evitare così il peggio.

Successivamente, quando la donna racconterà ciò che le è successo, non verrà creduta dalle forze dell'ordine.