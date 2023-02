Nella puntata inedita della soap opera turca Terra Amara, che andrà in onda martedì 7 febbraio su Canale 5 alle 14:10, i gendarmi ritroveranno il corpo di Ercument e informeranno la signora Hunkar dell'accaduto. Più tardi, la famiglia Yaman partirà per Istanbul per seguire il funerale del loro parente e verranno accompagnati anche da Gulten e Saniye.

Infine, Gaffur cercherà di riavvicinarsi alla sua amante, mentre Saniye continuerà a nutrire sospetti sul proprio marito e sulla presunta relazione extra-coniugale con Seher.

Fekeli e Hunkar nascondono il corpo di Ercument

Nella prima parte della puntata numero 144 di Terra Amara, Fekeli e Hunkar nasconderanno il corpo del defunto cugino di Demir affinché non possa essere ritrovato ed evitare, in questo modo, l'inizio delle indagini sulla sua morte. Nonostante l'ottimo lavoro svolto nell'omissione del cadavere, i gendarmi riusciranno a ritrovare il ragazzo senza vita e informeranno subito la mamma di Demir di quanto accaduto al proprio nipote. La signora Hunkar, presa dalla disperazione e dalla paura, si lascerà andare in un lungo e tormentato pianto con il comandante della polizia locale di Cukurova.

Nel frattempo, lo stato di salute di Yilmaz migliorerà molto, dopo essere stato ferito gravemente da una pallottola durante la colluttazione con il cugino di Demir.

Terra Amara, la famiglia Yaman parte per Istanbul

Dopo essere stati informati del ritrovamento del cadavere, la famiglia Yaman lascerà la cittadina di Adana e si recherà ad Istanbul per seguire il feretro di Ercument ed accompagnarlo fino alla sua sepoltura. Anche Gulten e sua cognata partiranno insieme alla signora Hunkar per prendere parte alla cerimonia funebre.

Infine, Gaffur approfitterà dell'assenza dei suoi padroni, della moglie e di sua sorella per avvicinarsi, ancora una volta, alla domestica Seher, ma quest'ultima avrà una reazione inaspettata: rifiuterà le avance del capo mastro. Intanto, Saniye continuerà a nutrire sospetti sul marito e sul suo presunto tradimento.

Nella puntata precedente di Terra Amara, Demir chiede scusa a Zuleyha

Nella puntata precedente di Terra Amara, Demir ha accettato di riportare alla tenuta Yaman il piccolo Adnan ricongiungendo suo figlio alla madre Zuleyha. Inoltre, il figlio di Hunkar ha chiesto perdono a sua moglie per tutte le sofferenze che le ha recato dal momento del loro matrimonio e soprattutto per aver, più volte, portato via il loro bambino. Invece, Yilmaz ha fatto recapitare un abito nuziale alla sua futura moglie Mujgan per compensare alla sua mancanza negli ultimi periodi a causa del suo periodo di convalescenza.