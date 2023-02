Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara che saranno visibili dal 6 all'11 febbraio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Demir Yaman deciderà di consegnare Adnan a Zuleyha Altun. Yilmaz Akkaya, invece, getterà la lettera da parte della sua ex fidanzata.

Terra amara, anticipazioni 6-11 febbraio: Demir riconsegna Adnan a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara fino all'11 febbraio rivelano che Zuleyha cercherà di convincere Demir affinché le riporti suo figlio. Mujgan si recherà a casa di Sabahattin per chiedere notizie sulle condizioni di salute di Yilmaz.

L'ex meccanico rimarrà colpito dalla profonda malinconia della fidanzata e per questo le farà trovare un abito da sposa a casa e la sorprenderà andandola a trovare in clinica. Demir, intanto, acconsentirà a riportare a casa Adnan per evitare ulteriori problemi alla moglie. A tal proposito, il ricco imprenditore le chiederà perdono per tutte le sofferenze che le ha procurato. Il corpo senza vita di Ercument verrà ritrovato dai gendarmi. Hunkar, a questo punto, si lascerà ad un pianto irrefrenabile davanti al comandante. In seguito, tutti i famigliari compresa Gulten si recheranno ad Istanbul per i suoi funerali. Infine Gaffur cercherà di avvicinarsi alla sua amante che invece lo respingerà con fermezza.

Demir confida a sua madre di essere sterile

Nelle puntate 6-11 febbraio di Terra amara Seher confiderà a Hunkar di attendere un bambino da Demir. Proprio quest'ultimo rivelerà a sua madre di essere sterile. Una verità che la matrona aveva sempre saputo. A tal proposito, la signora Yaman apparirà in ansia nonostante suo figlio abbia accettato di deporre l'ascia da guerra nei riguardi di Yilmaz.

Più tardi, la donna e Demir scopriranno che Seher attende un bambino da Gaffur. Yilmaz e Mujgan, invece, si butteranno a capofitto nella preparazione del loro matrimonio con la complicità di Fekeli. Proprio quest'ultimo vorrebbe fare un party sontuoso, mentre i due sposini preferirebbero una cosa più semplice.

Yilmaz getta la lettera della sua ex fidanzata

Nazire, intanto, porterà ad Yilmaz una lettera ritrovata nella sua abitazione ma purtroppo illeggibile, dopo che era stata sporcata con della vernice. Pertanto, Akkaya deciderà di gettarla via all'oscuro che il mittente sia la sua ex fidanzata. Alla tenuta Yaman, invece, scoppierà il caos più totale quando Saniye scoprirà che Gaffur non solo l'ha tradita con Seher, ma aspetta un figlio da lui. Hunkar, Demir e Zuleyha a questo punto decideranno di allontanare la domestica dalla tenuta per cercare un equilibrio. Infine Mujgan cercherà di parlare con sua madre Sevil in quanto ha intenzione di invitarla alle sue nozze.