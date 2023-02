Novità importanti saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Le trame turche della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu reagirà così male ad una rivelazione di Yilmaz Akkaya da decidere di porre fine alla sua gravidanza.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz confessa di essere ancora innamorato di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate che saranno visibili nelle prossime settimane in televisione annunciano che Mujgan prenderà una folle decisione.

Tutto inizierà quando Yilmaz rinuncerà a fuggire nel momento in cui sua moglie gli confiderà di attendere un bambino da lui.

Nonostante questo, Fekeli consiglierà a suo figlio di essere completamente sincero con la pediatra. Per questo motivo, gli racconterà di aver scoperto che Zuleyha (Hilal Altınbilek) aveva accettato di sposare Demir (Murat Ünalmış) solo perché ricattata dalla potente Hunkar (Vahide Percin) in quanto intenzionata a farlo condannare a morte qualora avesse disubbidito. Akkaya, a questo punto, deciderà di avere un confronto con Mujgan che si rivelerà alquanto teso. In questa circostanza, il giovane sottolineerà che non avrebbe mai rinunciato alla sua ex fidanzata se avesse scoperto tutta la verità. Infine confiderà di essere ancora innamorato di Altun. Parole che manderanno in confusione la pediatra che capirà di essere solo un ripiego per suo marito.

Mujgan vuole porre fine alla sua gravidanza

Nelle nuove puntate di Terra amara, Mujgan in preda alla disperazione fuggirà ad Istanbul dove chiederà ad un amico dottore di praticarle un aborto illegale. La dottoressa apparirà intenzionata a porre fine alla sua gravidanza, tanto da essere sottoposta all'anestesia per l'intervento nonostante il dottore cerchi di farla ragionare.

Fortunatamente la figlia di Sevil cambierà idea prima dell'esecuzione dell'iniezione. In seguito, Mujgan verrà raggiunta da Yilmaz che la pregherà di concedergli una seconda chance per far funzionare al meglio le cose tra di loro.

Akkaya convince sua moglie a tornare a Cukurova

La pediatra confiderà a suo marito di aver intenzione di raggiungere gli Usa e prendere alloggio da sua madre.

Ma ecco, che Yilmaz Akkaya riuscirà a convincerla a tornare a Cukurova insieme a lui, sebbene sia lontana da concedergli il perdono dopo aver capito che l'ha sposata senza essere innamorato di lei. Se la gravidanza di Mujgan sarà salva, il matrimonio sarà in crisi.