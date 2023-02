Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso della nuova puntata di Terra Amara in programma il 25 febbraio in prima visione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato turco evidenziano che Mujgan scoprirà che Yilmaz Akkaya ha ferito gravemente Ali Fekeli. Cetin e Demir, invece, finiranno in prigione.

Terra amara: anticipazioni puntata sabato 25 febbraio

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata trasmessa sabato 25 febbraio, segnalano che Yilmaz (Uğur Güneş) perderà il lume della ragione quando scoprirà che Zuleyha (Hilal Altınbilek) è stata costretta a sposare Demir per far sì che lui non venisse condannato alla pena capitale.

Pertanto il giovane non esiterà a puntare un'arma da fuoco contro Hunkar, quando scoprirà le sue malefatte. Fekeli opraggiungerà durante l'alterco per smorzare i toni sempre più accesi, ma purtroppo accadrà una tragedia. Yilmaz sparerà per errore a Fekeli durante il trambusto e successivamente l'uomo verrà portato in ospedale dove le sue condizioni appariranno critiche. Lì Akkaya incontrerà un'esterrefatta Mujgan (Melike İpek Yalova), la qualche credeva che il marito non si trovasse ad Adana.

Sermin, intanto, continuerà a restare ospite di Hatip. Una "latitanza" che durerà poco visto Demir scoprirà il suo nascondiglio, dopo essere venuto a conoscenza che la cugina l'ha denunciato alle autorità per frode fiscale.

Fekeli sarà dimesso dall'ospedale e potrà tornare a casa.

Yilmaz dice a Mujgan di aver sparato accidentalmente al padrino

Nella puntata di Terra amara trasmessa il 25 febbraio, Yilmaz confesserà a Mujgan di aver sparato accidentalmente al padrino. La pediatra sarà preoccupata del fatto che suo marito giri sempre armato. Cengaver, invece, scoprirà che Hatip ha raccontato a Demir che è stato lui a denunciarlo alle autorità.

I due uomin saranno protagonisti di una feroce lite, che si concluderà nei peggiori dei modi. Tellidere colpirà mortalmente Cimen davanti agli occhi sbigottiti di Sermin (Sibel Taşçıoğlu). Poco dopo la polizia si recherà alla tenuta Yaman per procedere all'arresto di Demir, accusato dell'omicidio del suo ex migliore amico.

Fekeli scopre che Cetin è in prigione

Allo stesso tempo Yilmaz e il padrino Fekeli (Kerem Alışık) scopriranno che Cetin è in prigione, tanto da recarsi dal procuratore per convincerlo a rilasciarlo. Un colloquio che terminerà con l'arresto dell'ex meccanico. Così i due grandi rivali della soap opera si ritroveranno a condividere la stessa cella. Sarà in questo frangente che daranno vita a una violenta rissa che costringerà le guardie carcerarie a metterli in due celle diverse.